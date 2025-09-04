Nuevos precios de los combustibles: revisa los ajustes en las bencinas que informó Enap

La empresa recalcó que no fija los valores al consumidor, y que sus estimaciones se basan en factores internacionales y normativos.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó su informe semanal sobre los precios de los combustibles, donde se confirmó un leve aumento en el valor de una de las gasolinas de mayor uso.

Enap enfatizó que no tiene control sobre los precios finales que enfrentan los consumidores. “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno, por lo que este informe no debe interpretarse como una fijación de precios al consumidor final”, aclaró la empresa estatal.

La entidad explicó que sus proyecciones se basan en elementos internacionales y normativos, como los precios de importación desde mercados de referencia como la Costa del Golfo en Estados Unidos, los costos de transporte marítimo, y los mecanismos de regulación como el MEPCO y el FEPP.

Nuevos precios de los combustibles: revisa los ajustes que informó Enap

Tal como ocurre cada semana, las nuevas tarifas comenzarán a regir desde este jueves 4 de septiembre. Según el reporte, la gasolina de 93 y 97 octanos no experimentará variación, manteniéndose en $0 de cambio por litro en ambos casos.

Por otro lado, la parafina (kerosene) subirá $3,6 por litro, mientras que tanto el diésel como el gas licuado vehicular (GLP) permanecerán con los mismos valores actuales.

Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones para esta semana: