Senapred activa alerta preventiva: esta es la región que alcanzará 35º durante esta semana

La alerta estará vigente hasta el miércoles 24 de septiembre.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), emitió una alerta temprana preventiva para zonas de una región del país debido a las altas temperaturas que se prevén.

Según los datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el organismo señaló que las temperaturas podrían llegar hasta los 35°C en pleno periodo primaveral.

Desde Senapred indicaron que la alerta es para la Región de Atacama. En detalle, estas son las zonas que se verán afectadas y las temperaturas pronosticadas para cada una.

Cordillera de la costa y sectores de valle: entre 28° C y 30° C para este lunes.

Pampa: entre 29° C y 31° C para este lunes.

Precordillera: entre 32° C y 34° C para el martes de la próxima semana, entre 33° C y 35° para el miércoles de la esta semana.

En ese contexto, la alerta preventiva estará vigente desde este lunes 22 de septiembre, hasta el miércoles 24 de este mes.

Desde Senapred recomendaron “evitar exponerse al Sol durante las horas centrales del día (11:00 a 17:00 horas. máxima radiación ultravioleta); y vigilar la temperatura corporal y condición de niños/as y adultos mayores, ya que dichos grupos suelen deshidratarse con facilidad”.

Desde la entidad informaron que “la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.