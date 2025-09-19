Emiten aviso por tormentas eléctricas en cinco regiones, incluida la RM

La DMC también advirtió que existe la posibilidad de caída de granizos.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso sobre posibles tormentas eléctricas que podrían afectar a cinco regiones del centro del país.

Según el organismo, este fenómeno podría registrarse en la zona costera de las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

Además, se espera que también se presente en diversos sectores, incluyendo el litoral, la cordillera de la Costa, el valle, la precordillera y la cordillera, de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

La DMC también advirtió que, junto con las tormentas eléctricas, existe la posibilidad de caída de granizos en las áreas mencionadas.

Este evento meteorológico se desarrollaría entre la tarde del sábado 20 de septiembre y la noche de ese mismo día.

Emiten aviso por tormentas eléctricas en cinco regiones

Las zonas afectadas son:

Valparaíso (Litoral)

O’Higgins (Litoral)

Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Aunque la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) no incluyó oficialmente a toda la Región Metropolitana en su pronóstico, el meteorólogo Alejandro Sepúlveda señaló que las tormentas eléctricas podrían igualmente impactar esta zona, particularmente en el sector poniente.

Cabe destacar que un aviso corresponde al nivel más bajo dentro del Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC, el cual contempla tres niveles.

Según la definición del propio sitio web del organismo, este tipo de alerta se emite cuando se esperan fenómenos meteorológicos de intensidad moderada, que podrían representar ciertos riesgos.