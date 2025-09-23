Revisa las 11 comunas que tendrán corte de luz en Santiago este martes 23 de septiembre

Estas interrupciones en el suministro eléctrico se deben a trabajos previamente planificados, los cuales podrían extenderse por más de cinco horas seguidas.

Enel Distribución informó que este martes 23 de septiembre se llevará a cabo un nuevo corte de luz programado en 11 comunas de Santiago.

Enel señaló que estos cortes fueron comunicados con anticipación, con el fin de que los vecinos puedan tomar medidas preventivas y así reducir al mínimo los inconvenientes.

La compañía precisó que serán tres las comunas afectadas por estos cortes programados, los cuales están detallados en su sitio web. Estas interrupciones forman parte de labores de mantenimiento y conexión de nuevos usuarios al sistema eléctrico.

Para saber si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel HACIENDO CLIC ACÁ.

Además, si en tu hogar hay personas electrodependientes, puedes solicitar ayuda contactando a los números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Las 11 comunas que tendrán corte de luz en Santiago

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 14:00.

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 16:00.

La Reina: desde las 11:00 hasta las 17:00.

Providencia: desde 9:30 hasta las 15:30.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 14:00.

Estación Central: desde las 10:30 hasta las 15:30.

Maipú: desde las 9:00 hasta las 15:00.

Pudahuel: desde las 9:30 hasta las 15:30.

Quinta Normal: desde las 12:00 hasta las 14:00.

Huechuraba: desde las 10:00 hasta las 16:00.

Lampa: desde las 9:00 hasta las 15:00.