Cuánto variará el precio de los combustibles a partir de este jueves 25 de septiembre

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) recordó que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó la variación del precio de los combustibles en el país a partir de este jueves 25 de septiembre, a la vez que detalló que la parafina mostrará una caída de casi 19 pesos por litro.

A través de su Informe Semanal de Precios para los combustibles en Chile, la compañía recordó que su rol principal es comercializar productos derivados del petróleo a las distribuidoras dentro del país, y son estas compañías distribuidoras las que determinan el precio final que pagan los consumidores.

En esa línea, la ENAP indicó que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”.

“En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo“, añadió.

Cuánto variará el precio de los combustibles

De acuerdo con el informe semanal de la ENAP, las variaciones del precio de los combustibles a partir de este jueves 25 de septiembre son las siguientes:

Gasolina de 93 octanos: $0 por litro .

. Gasolina de 97 octanos: $0 por litro .

. Diésel: $0 por litro .

. Gas licuado de uso vehicular: $0 por litro .

. Kerosene: –$18,9 por litro.

Según recordó la empresa, las gasolinas sufren modificaciones en su valor cada tres semanas, mientras que la parafina varía cada jueves.

Debido a esto, la próxima semana la bencina también mantendrá su valor, ya que recién se espera una variación para el jueves 9 de octubre.