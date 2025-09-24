En qué consiste el cobro por sobreconsumo de agua: a quiénes se aplicará y cuándo parte

El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, explicó que el cobro del sobreconsumo “responde a la necesidad urgente de cuidar el agua”.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS) informó que se implementará un nuevo recargo a las cuentas del agua potable por sobreconsumo, con el que se busca promover un consumo más responsable para enfrentar la escasez hídrica que afecta al país.

De acuerdo con lo confirmado por la SISS, la medida se aplica al suministro de Aguas Andinas e impactará en el valor de la cuenta de agua de algunos hogares, ya que el sobreconsumo bajará de 40 a 30 metros cúbicos mensuales por cliente.

En esa línea, la superintendencia planteó que quienes superen el nuevo umbral deberán pagar un recargo por los metros cúbicos excedentes.

A quiénes y cuándo se cobrará el sobreconsumo de agua

Según indicó la SSIS, “el nuevo límite de sobreconsumo de agua se definirá como el mayor valor entre 30 m3/mes y su consumo mensual promedio de invierno”.

A la vez, el organismo regulador detalló que el cobro solamente se aplicará a los hogares con mayores consumos, que corresponden al 10% del total de Aguas Andinas.

“Por ejemplo, una familia que en verano consume 42 m³ mensuales, y que antes pagaba sobreconsumo por solo 2 m³, ahora deberá pagar sobreconsumo por 12 m³ bajo este concepto“, explicó la SISS.

Al respecto, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, explicó que el cambio tarifario “responde a la necesidad urgente de cuidar el agua”, y destacó que, aunque ya está vigente, se aplicará especialmente en los meses de verano, cuando se eleva el consumo.

“Esta política tarifaria no busca castigar, sino educar y anticipar una realidad en que el agua ya no puede seguir usándose como un recurso infinito”, añadió Rivas.