FUAS: estas son las becas y beneficios a los que puedes postular desde octubre

Completar este formulario es el primer paso que deben realizar los estudiantes para acceder a ayudas estatales que financien sus estudios, como la gratuidad, diversas becas y/o créditos para el pago del arancel.

El próximo miércoles 1 de octubre comienza el proceso para postular a los beneficios estudiantiles destinados a la educación superior, mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

¿Quiénes pueden postular al FUAS?

Los beneficios estudiantiles están dirigidos a todas las personas que deseen ingresar a la educación superior, sin importar su edad. No son exclusivos para quienes egresan de cuarto medio este año.

La gratuidad se entrega a estudiantes cuyas familias pertenecen al 60% de menores ingresos de la población, permitiéndoles estudiar una carrera sin pagar arancel ni matrícula. En tanto, las becas y créditos cuentan con montos y requisitos específicos que varían según el beneficio.

En el caso de las y los estudiantes extranjeros, pueden acceder a la gratuidad si cuentan con residencia definitiva o temporal. Para quienes tienen residencia temporal, se exige además haber cursado la enseñanza media completa en Chile.

Calendario de postulación al FUAS

Postulación: del 1 al 22 de octubre de 2025.

Información sobre nivel socioeconómico: 17 de diciembre de 2025.

Preselección: 15 enero de 2026.

Resultados de asignación: 10 de marzo de 2026.

Periodo de apelación: del 10 al 25 de marzo de 2026.

Becas a las puedes acceder postulando al FUAS