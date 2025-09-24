Secciones
FUAS: estas son las becas y beneficios a los que puedes postular desde octubre

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El próximo miércoles 1 de octubre comienza el proceso para postular a los beneficios estudiantiles destinados a la educación superior, mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

Completar este formulario es el primer paso que deben realizar los estudiantes para acceder a ayudas estatales que financien sus estudios, como la gratuidad, diversas becas y/o créditos para el pago del arancel.

¿Quiénes pueden postular al FUAS?

Los beneficios estudiantiles están dirigidos a todas las personas que deseen ingresar a la educación superior, sin importar su edad. No son exclusivos para quienes egresan de cuarto medio este año.  

La gratuidad se entrega a estudiantes cuyas familias pertenecen al 60% de menores ingresos de la población, permitiéndoles estudiar una carrera sin pagar arancel ni matrícula. En tanto, las becas y créditos cuentan con montos y requisitos específicos que varían según el beneficio.

En el caso de las y los estudiantes extranjeros, pueden acceder a la gratuidad si cuentan con residencia definitiva o temporal. Para quienes tienen residencia temporal, se exige además haber cursado la enseñanza media completa en Chile.

Calendario de postulación al FUAS

  • Postulación: del 1 al 22 de octubre de 2025.
  • Información sobre nivel socioeconómico: 17 de diciembre de 2025.
  • Preselección: 15 enero de 2026.
  • Resultados de asignación: 10 de marzo de 2026.
  • Periodo de apelación: del 10 al 25 de marzo de 2026.

Becas a las puedes acceder postulando al FUAS

  • Bicentenario.
  • Nuevo Milenio.
  • Juan Gómez Millas para chilenas/os y extranjeras/os.
  • Excelencia Académica.
  • Distinción a las Trayectorias Educativas.
  • Para hijas/os de Profesionales de la Educación.
  • Para estudiantes en Situación de Discapacidad.
  • Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre.
  • Alimentación para la Educación Superior.
  • Gratuidad en Educación.
  • Fondo Solidario de Crédito Universitario.
  • Crédito con Aval del Estado.

