FUAS: estas son las becas y beneficios a los que puedes postular desde octubre

El próximo miércoles 1 de octubre comienza el proceso para postular a los beneficios estudiantiles destinados a la educación superior, mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).
Completar este formulario es el primer paso que deben realizar los estudiantes para acceder a ayudas estatales que financien sus estudios, como la gratuidad, diversas becas y/o créditos para el pago del arancel.
¿Quiénes pueden postular al FUAS?
Los beneficios estudiantiles están dirigidos a todas las personas que deseen ingresar a la educación superior, sin importar su edad. No son exclusivos para quienes egresan de cuarto medio este año.
La gratuidad se entrega a estudiantes cuyas familias pertenecen al 60% de menores ingresos de la población, permitiéndoles estudiar una carrera sin pagar arancel ni matrícula. En tanto, las becas y créditos cuentan con montos y requisitos específicos que varían según el beneficio.
En el caso de las y los estudiantes extranjeros, pueden acceder a la gratuidad si cuentan con residencia definitiva o temporal. Para quienes tienen residencia temporal, se exige además haber cursado la enseñanza media completa en Chile.
Calendario de postulación al FUAS
- Postulación: del 1 al 22 de octubre de 2025.
- Información sobre nivel socioeconómico: 17 de diciembre de 2025.
- Preselección: 15 enero de 2026.
- Resultados de asignación: 10 de marzo de 2026.
- Periodo de apelación: del 10 al 25 de marzo de 2026.
Becas a las puedes acceder postulando al FUAS
- Bicentenario.
- Nuevo Milenio.
- Juan Gómez Millas para chilenas/os y extranjeras/os.
- Excelencia Académica.
- Distinción a las Trayectorias Educativas.
- Para hijas/os de Profesionales de la Educación.
- Para estudiantes en Situación de Discapacidad.
- Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre.
- Alimentación para la Educación Superior.
- Gratuidad en Educación.
- Fondo Solidario de Crédito Universitario.
- Crédito con Aval del Estado.