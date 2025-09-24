Licencia de conducir profesional gratis: estos son los requisitos para postular a los cursos

Los cursos están enfocados en la obtención de la licencia profesional clase A3, la cual permite a personas mayores de 20 años conducir taxis, vehículos de transporte escolar remunerado, ambulancias y transporte público.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) renovó su oferta de cursos gratuitos destinados a la obtención de la licencia de conducir, un documento obligatorio para quienes desean circular legalmente en vehículos motorizados.

En esta oportunidad, los cursos están enfocados en la obtención de la licencia profesional clase A3, la cual permite a personas mayores de 20 años conducir taxis, vehículos de transporte escolar remunerado, ambulancias y transporte público o privado de pasajeros, sin restricción en la cantidad de asientos.

Las capacitaciones se realizarán de forma presencial, con una duración total de 236 horas (aproximadamente tres meses), e incluyen la posibilidad de utilizar un simulador de inmersión total que recrea la experiencia de conducir en condiciones reales. Los cupos son limitados a 20 personas y están disponibles solo para residentes de Santiago y San Antonio. Las clases iniciarán entre finales de septiembre y comienzos de octubre, por lo que se recomienda postular lo antes posible.

Licencia de conducir profesional gratis

Clases en Santiago (Dieciocho 182): comienzan el 29 de septiembre.

Clases en Huechuraba (Santa Clara 684, oficina 201A): comienzan el 30 de septiembre.

Clases en San Antonio (Santa Lucia 250, Llolleo): comienzan el 1 de octubre.

Quienes deseen postular a uno de los cursos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener mínimo 20 años.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 60% más vulnerable de la población.

Idealmente contar con enseñanza media completa.

Poseer licencia clase B vigente por al menos 2 años.

Presentar la hoja de vida del conductor, emitida por el Registro Civil.

Aprobar un examen físico que incluya, al menos, pruebas de visión y audición.

Rendir una evaluación psicológica que determine si la persona es apta para desempeñarse como conductor profesional.

Si se cumplen estas condiciones, el interesado puede revisar los cursos disponibles, elegir el que le acomode y hacer clic en el botón Postular. Para continuar, el sistema pedirá ingresar el RUT y la Clave Única. Una vez completado el proceso, la información del curso será enviada al correo electrónico del postulante.