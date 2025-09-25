MAPA – Desvíos por el Día Nacional Sin Auto: revisa las calles que estarán cerradas

La medida incluirá modificaciones en el tránsito vehicular con el objetivo de priorizar el desplazamiento peatonal y el uso del espacio público.

Este viernes 26 de septiembre se llevará a cabo una nueva conmemoración del Día Nacional Sin Auto, por lo que se anunciaron diversos desvíos de tránsito en Santiago.

Esta iniciativa implicará desvíos en el centro de capital con el objetivo de promover el uso del espacio público por parte de peatones.

En ese contexto, se realizarán actividades en Santiago, entre ellas la habilitación de un bicicletero gratuito de gran capacidad en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, y una feria informativa en la calle Agustinas denominada Paseo de la Movilidad.

Esta feria estará ubicada en el tramo comprendido entre las calles Teatinos y San Antonio, y contará con diversos stands e intervenciones orientadas a educar e informar a la ciudadanía sobre los beneficios del transporte público y la movilidad activa.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, indicó que “esas personas que se mueven usualmente en automóvil pueden mañana pensar cómo algunos de sus viajes los pueden cambiar por una caminata, lo pueden cambiar por ir en bicicleta, los pueden cambiar por usar el transporte público, o por último, compartir el automóvil con otras personas que van a hacer un viaje similar”.

Desvíos por el Día Nacional Sin Auto en Santiago: revisa las calles que estarán cerradas

Debido al Día Nacional Sin Auto, habrán cortes de tránsito entre las 00:00 y 17:00 horas en las calles:

Agustinas desde Amunátegui hasta San Antonio.

Moneda desde San Antonio hasta Morandé.

Morandé desde Alameda hasta Santo Domingo.

Matías Cousiño desde Moneda hasta Agustinas.

Además, en el contexto del Día Nacional Sin Auto, se informó que se distribuirán 10.000 tarjetas Bip! con diseño conmemorativo. Estas estarán disponibles a partir de hoy en las estaciones de Metro Tobalaba, Baquedano, Santa Lucía, La Moneda y Plaza de Armas.