Anuncian cortes de tránsito en Vespucio Norte: revisa desde cuándo comienzan los desvíos

Las autoridades hicieron un llamado a planificar los viajes con anticipación para evitar atrasos en los desplazamientos.

Gabriela Romo
Con el fin de avanzar en las obras del proyecto de mejoramiento de la conexión entre la Autopista Vespucio Norte y la Ruta 68, las autoridades informaron algunos cortes de tránsito en el sector, por lo que muchos se preguntan cuándo comienzan los desvíos.

De acuerdo a un comunicado dado a conocer en las redes sociales de la autopista Vespucio Norte, se implementarán restricciones de desplazamiento comenzarán el lunes 1 y terminarán el sábado 30 de septiembre de 2025.

Según se explicó, estos cortes de tránsito afectarán a los vehículos que transiten por la calzada norte de la Ruta 68 en dirección al ramal Aeropuerto – Las Condes, debido al montaje de estructuras del nuevo enlace.

Junto a ello, los automóviles que se desplacen desde el oriente por la Ruta 68 hacia el sector Aeropuerto – Las Condes serán desviados hacia la calle San Pablo (al norte), luego deberán tomar la vía local de la Avenida Américo Vespucio para finalmente reincorporarse a la vía expresa de Vespucio Norte en dirección norte.

Durante este periodo, se recomienda planificar los viajes con anticipación, conducir con precaución y seguir la señalización instalada en el sector intervenido.

Recordemos que estos trabajos son parte de proyecto de Mejoramiento Conexión Autopista Vespucio Norte – Ruta 68, encargado por el Ministerio de Obras Públicas y ejecutado por Vespucio Norte Express.

El objetivo principal es reemplazar el antiguo enlace tipo trébol por una solución vial moderna tipo molino de tres niveles, que permitirá conexiones directas entre autopistas sin intersecciones conflictivas.

Las obras incluyen:

  • Ampliación de vías expresas: se agregan nuevas pistas en el eje Américo Vespucio, pasando de tres a cuatro por sentido en un tramo de aproximadamente 2,4 km desde Los Mares hasta el enlace con Ruta 68.
  • Reemplazo de pasarelas peatonales: se están construyendo nuevas estructuras (Claudio Arrau, San Pedro y La Travesía) con accesibilidad universal.
  • Nuevos atraviesos vehiculares: en diversos puntos de la Ruta 68, incluyendo calle Serrano y áreas cercanas a estaciones de servicio.
  • Mejoras para la comunidad: se incorporan áreas verdes, un parque (Parque Serrano), mitigaciones acústicas, iluminación LED, cámaras de televigilancia, ciclovías y semaforización

