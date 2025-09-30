Se abre la postulación a gratuidad y becas: conoce las 10 carreras más costosas en Chile

Entre el 1 y el 22 de octubre estará disponible el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

Desde este miércoles 1 de octubre, estará disponible el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), documento clave para postular a los principales beneficios estudiantiles del Estado, por lo que surge la inquietud sobre cuáles son las carreras más costosas de Chile.

El plazo para completar el formulario se extenderá hasta el 22 de octubre, y permitirá acceder a gratuidad, becas estatales, el Crédito con Aval del Estado (CAE), el Fondo Solidario y la Beca de Alimentación Junaeb.

En ese contexto, este proceso contempla varias fechas relevantes:

17 de diciembre: entrega del nivel socioeconómico.

15 de enero: publicación de los resultados de preselección.

10 de marzo: entrega de los resultados de asignación.

10 al 25 de marzo: periodo de apelación.

Según datos de Fundación por una Carrera, organización que asesora a estudiantes desde 2008, un tercio de los alumnos de 4º medio no llena el FUAS, lo que impacta directamente sus oportunidades de ingresar a la educación superior. Aunque el 50% de los egresados continúa estudiando, nueve de cada diez lo hace con ayuda económica, por lo que no postular implica renunciar a oportunidades clave.

En ese contexto, Valentina Gran, directora ejecutiva de la fundación, advirtió que “es preocupante que tantos jóvenes no postulen al FUAS, porque están cerrando puertas. Hay una gran variedad de beneficios, pero la falta de información sigue siendo el principal obstáculo”.

Las 10 carreras más costosas en Chile

El valor de estudiar una carrera en Chile varía considerablemente según el área. Según datos de aranceles 2025 recopilados por Fundación por una Carrera, las carreras del área de la salud y ciertas ingenierías concentran los aranceles más altos, con valores que superan los 9 millones de pesos anuales.

En este contexto, los beneficios como la gratuidad y las becas estatales resultan fundamentales, ya que para muchas familias estos montos son inaccesibles sin ayuda externa.

Medicina – $9.620.559

Odontología – $9.464.138

Ingeniería Civil – $6.293.088

Ingeniería Civil Eléctrica – $6.242.729

Ingeniería Civil de Minas – $6.229.327

Ingeniería Civil en Obras Civiles – $6.160.046

Ingeniería Civil Plan Común – $6.121.277

Ingeniería Civil Química – $6.033.766

Ingeniería Civil Matemática – $6.032.452

Ingeniería Civil Industrial – $5.950.398

“La gratuidad es una excelente opción, pero también existen becas privadas y otros apoyos que pueden combinarse con los beneficios estatales. Lo importante es que los estudiantes se informen antes de tomar decisiones académicas relevantes”, señaló Valentina Gran.