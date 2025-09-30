Se esperan máximas de 32°C y lluvias en Santiago: revisa el cambiante clima de esta semana en la capital

Conoce el día en que se registrará el peak de calor en la Región Metropolitana y cuándo llegará un nuevo sistema frontal.

Esta semana, Santiago experimentará un cambiante clima que combinará altas temperaturas y la posibilidad de lluvias para el fin de semana.

Según los pronósticos meteorológicos, se esperan máximas que podrían superar los 30°C durante las tardes, especialmente entre martes y jueves. Estas máximas contrastan con la posibilidad de precipitaciones aisladas hacia el final de la semana, lo que evidencia una inestabilidad atmosférica habitual para esta época del año donde ya comenzó la primavera.

En ese contexto, el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para esta semana en Santiago.

El experto informó que Santiago estará “más bien veraniego” durante esta semana, con una máxima de 25°C el miércoles y un índice UV categoría “muy alto”, aunque con una mañana fría de apenas 6°C.

En tanto, este jueves 2 de octubre será el día más caluroso de la semana con termómetros que podrían alcanzar los 31 °C al centro de la capital, mientras que en comunas del norte como Tiltil y Lampa la máxima podría llegar hasta los 32 °C.

Para el viernes 3 de octubre, se espera nubosidad parcial, la que irá aumentando gradualmente durante la tarde con una máxima de 21°C. “Cae la temperatura máxima en el tránsito de esta enorme variación en las temperaturas”, dijo Leyton.

Para el fin de semana, el clima en Santiago cambiará rotundamente, ya que el sábado se espera el ingreso de un sistema frontal desde el sur, lo que provocaría una baja importante en las temperaturas, con mínimas de 9°C y máximas de 17°C. “Con cielos nublados, las temperaturas caerán de forma notoria”, indicó el experto de Meganoticias.

También se mencionó la posibilidad de lluvias, aunque aún no hay certeza al respecto. “Preferí no confirmarlo porque no es algo seguro. Existe la probabilidad, pero sigue siendo poco clara”, comentó.

Según el meteorólogo, estas eventuales precipitaciones podrían registrarse entre el sábado y el domingo, aunque por ahora solo se considera una posibilidad baja.