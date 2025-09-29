Lluvia en Santiago: los días en que podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana esta semana

Un nuevo sistema frontal se aproxima a la Región Metropolitana, aunque previo a ello, las altas temperaturas marcarán la mitad de la semana.

El pronóstico del tiempo de esta semana anticipa un escenario inestable en la Región Metropolitana, ya que volverán las altas temperaturas en Santiago, pero también lo hará la lluvia, que podría hacerse presente en dos jornadas diferentes en los próximos siete días.

Este lunes 29 de septiembre, el cielo amaneció nublado, y es precisamente este día, en el cual podrían registrarse las primeras precipitaciones en la RM, aunque este evento tendría lugar en la cordillera, precordillera y comunas del sector oriente.

De acuerdo al meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, la lluvia podría caer “al final de la jornada, después de las seis de la tarde“

¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago?

No obstante, el día “sábado 4 de octubre tiene mayor probabilidad de nuevas precipitaciones en Santiago“, aseguró el experto. Lo anterior debido a un nuevo sistema frontal que llegaría a la zona central del país.

“Llega una condición frontal con su último impulso de energía de su sistema, que proviene de la zona sur y que alcanza a Santiago”, precisó Leyton.

Por su parte, desde Meteored afirman que las precipitaciones volverían este fin de semana: “El día clave sería el sábado 4, cuando un nuevo sistema frontal tendría la oportunidad de avanzar hacia la zona central y alcanzar Santiago”.

“El evento no solo traería de vuelta las precipitaciones, sino también un marcado descenso en las temperaturas, contrastando de manera evidente con el ambiente cálido que dominará en los días previos”, añadieron.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el miércoles y jueves será el peak de las altas temperaturas en Santiago, cuyo pronóstico señala que se registrarán 28°C y 30°C, respectivamente.