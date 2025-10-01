Abren convocatoria para financiar a 500 emprendedores con hasta $5 millones: revisa cómo postular

Comenzó la convocatoria para la séptima edición de Impulso Chileno, un programa que busca apoyar a emprendedores de todo el país.

En esta versión, el número de beneficiarios se duplicó a 500 personas de distintas regiones de Chile, quienes podrán acceder a un financiamiento de hasta $5 millones para fortalecer y hacer crecer sus negocios.

“Con esta nueva versión queremos reafirmar nuestra confianza en los emprendedores, sus ideas y capacidades. Hemos visto historias inspiradoras en todo Chile y queremos seguir siendo parte de su crecimiento”, señaló Cristian Schalper, director de Emprendimiento de la fundación.

Uno de esos casos es el de Daniela Campos, de Puente Alto, quien fue una de las ganadoras anteriores con su negocio Pastelería Dulce Moni. Gracias al apoyo recibido, pudo mejorar su infraestructura e invertir en equipamiento esencial como una sala de panadería, horno, aire acondicionado y utensilios que le permitieron profesionalizar su producción.

Por su parte, Macarena Cea, gerente general de la fundación, destacó que los emprendimientos no solo generan ingresos, sino que también contribuyen al bienestar de las comunidades y al desarrollo del país. “Por eso decidimos duplicar el número de emprendedores beneficiados este año”, aseguró.

Abren convocatoria para financiar a 500 emprendedores: revisa cómo postular

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 6 de octubre y se realizan a través del sitio web de la fundación Luksic EN ESTE LINK.

El concurso está dirigido a personas mayores de 18 años, chilenos o extranjeros con residencia definitiva, que sean dueños o socios mayoritarios de un negocio activo en cualquier rubro.

Para postular, se exige que el negocio haya iniciado actividades de primera categoría en el SII antes del 1 de marzo de 2025.

Además, debe contar con ventas anuales superiores a 150 UF e inferiores a 5.000 UF (correspondientes al período entre septiembre de 2024 y agosto de 2025).