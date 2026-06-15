Hasta $100 menos este jueves: cuánto podría seguir cayendo el precio de la bencina tras el acuerdo entre Irán y EE.UU.

Expertos consultados por EL DÍNAMO responden cuándo se podría volver a los valores de antes de la guerra.

El aún tambaleante acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que incluyó la apertura de Ormuz, el estrecho por donde circulaba 1/5 del petróleo mundial antes de la guerra, ya empieza a tener sus efectos en el mercado energético global.

Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance y Life Academy Official Marketing Partner, calificó como “contundente” la respuesta internacional al tratado que debiese firmarse este viernes. “El WTI retrocedió cerca de un 5,5% hasta los US$80,21 por barril, tocando por primera vez desde marzo niveles por debajo de los US$80. El Brent, referencia europea, caía un 4,8% hasta los US$83″, detallÓ.

En Chile, donde el petróleo experimentó un alza histórica de su precio a raíz del ajuste que hizo el Gobierno al MEPCO, también se empiezan a vislumbran efectos positivos derivados de esta aparente pausa del conflicto.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), ya adelantó que el precio caerá entre $90 y $100 por litro para las bencinas y $110 para el diésel a partir del jueves 18 de junio.

EL DÍNAMO consultó a economistas para saber cuánto podría descender el precio de la bencina en las siguientes semanas, cuánto podría tardar en volver a los valores previos a la guerra y los factores que tendrían que aliarse para un escenario más favorable.

Cuánto (y cuándo) podría disminuir el precio de la bencina en Chile

Víctor Silva, economista y académico de la Universidad de Santiago, proyectó que “si este escenario se consolida y el dólar efectivamente continúa corrigiendo a la baja, una disminución acumulada de entre $50 y $120 por litro en las bencinas durante las próximas semanas parece un rango razonable“.

“La magnitud dependerá de cuánto retroceda en el petróleo y el tipo de cambio respecto de los niveles alcanzados durante de la guerra. Sin embargo, el traspaso no es inmediato. En Chile, los combustibles se ajustan mediante mecanismos regulatorios y de estabilización que amortiguan las variaciones bruscas. Históricamente, los cambios internacionales comienzan a reflejarse en los precios locales en un plazo de entre dos y seis semanas, dependiendo de la evolución de los mercados“, complementó.

Por su parte, Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, anticipó que es probable que “el 9 de julio se extienda la caída también, de tal forma que entre junio y julio se de una reducción acumulada en torno a los $200 por litro, considerando que se mantenga un tipo de cambio en torno a los $890 por dólar y un precio del petróleo Brent levemente sobre los USD 80 el barril”.

Volver a los valores pre guerra no será inmediato

Que el barril de petróleo vuelva a situarse a los niveles que tenía antes de la guerra que Estados Unidos e Israel comenzó a librar contra Irán el 28 de febrero —en torno a USD 70— tomará tiempo. “Si la paz se mantiene y no aparecen nuevas interrupciones en el suministro global, el retorno a niveles previos al conflicto podría tomar varios meses. Aunque el petróleo ya está reaccionando rápidamente, los precios locales suelen ajustarse gradualmente debido al rezago en los costos de importación, inventarios y mecanismos de estabilización”, explicó Silva.

El académico de la Usach puntualizó que “un escenario razonable sería observar una normalización importante entre dos y cuatro meses, siempre que el Brent continúe descendiendo y el dólar se mantenga contenido. Si además el petróleo regresara a niveles cercanos a los observados antes del conflicto y el tipo de cambio volviera a valores más bajos, no sería extraño ver una corrección acumulada superior a 100 pesos por litro respecto de los máximos recientes”.

En ese sentido, aseveró que la fórmula más favorable para los consumidores chilenos será “la combinación de un menor costo internacional del crudo sumado un dólar más barato” y que “el mercado internacional ya está entregando esa señal”. No obstante, aún resta ver qué tan permanente es esa señal y cuánto se traspasará a las estaciones de servicio.

Para el investigador Juan Ortiz, por ahora “se descarta que el precio del petróleo Brent y WTI se ubique en niveles similares a lo observado previo al inicio del conflicto armado”. “En este caso, el precio del petróleo Brent promedio entre enero y febrero fue de USD 66,7 el barril. Esto debido a cambios estructurales en el mercado del petróleo, producto de los ataques a infraestructura petrolera en los países del golfo Pérsico, aumento de la prima de riesgo y costos de fletes y seguros que tienden a tener inflexibilidad a la baja”, complementó.