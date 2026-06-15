Los cargos por los que el hijo de la príncesa heredera de Noruega recibió una condena de 4 años de cárcel

Marius Borg Hoiby enfrentaba un total de 40 cargos y arriesgaba una pena máxima de 16 años de prisión.

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Un tribunal de Oslo condenó este lunes a cuatro años de cárcel a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit.

De acuerdo con lo informado por la prensa del país nórdico, Hoiby, de 29 años, enfrentaba un total de 40 cargos y arriesgaba una pena máxima de 16 años de prisión.

Además, ratificaron que, debido a motivos de salud no especificados, el ahora condenado no estuvo presente durante la lectura del veredicto, que siguió por videoconferencia desde la cárcel, donde permanecía en prisión preventiva desde febrero.

Marius Borg Hoiby es hijo de una relación anterior de Mette-Marit antes de casarse con el príncipe heredero Haakon.

Los cargos por los que condenaron al hijo de la princesa noruega

Según resolvió el tribunal de la capital noruega, al hijo de la princesa se lo declaró culpable de dos violaciones e inocente de otras dos.

El juzgado también consideró para su condena una situación de maltrato recurrente contra una expareja, amenazas e infracciones de tráfico.

Tras el inicio del proceso, la fiscalía solicitó siete años y siete meses de prisión, mientras que la defensa pidió su absolución en los cargos de violación y una pena de año y medio por los otros delitos.

Según la Fiscalía, las violaciones se cometieron entre 2018 y 2024 en fiestas en las que Hoiby había consumido alcohol junto con estupefacientes y, en cada caso, tras las relaciones sexuales consentidas, se habrían producido otros actos ilegales cuando las jóvenes estaban dormidas.

El hijo de la princesa rechazó esas imputaciones, aunque sí reconoció cargos como el transporte de 3,5 kilogramos de marihuana, lesiones físicas y amenazas.

Ellen Holager Andenæs, abogada de Hoiby, confirmó que “es natural plantearse recurrir las condenas por los cargos graves por los que fue declarado culpable y que no reconoció”.

En tanto, el fiscal Sturla Henriksbo dijo que “este veredicto es una victoria para nuestro sistema judicial, demuestra que nadie está por encima de la ley, independientemente de quién sea o a qué familia pertenezca”.