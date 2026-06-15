El choque entre Jorge Quiroz y Mario Marcel por manejo económico de Boric como “un quiosco”

Quiroz descartó que este nuevo cruce con las ex autoridades del gobierno de Gabriel Boric afecte el futuro de la megarreforma que se analiza en el Senado.

AGENCIA UNO

Un nuevo intercambio de opiniones protagonizaron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con su antecesor, Mario Marcel, luego que el secretario de Estado lanzara duras palabras al manejo económico del gobierno de Gabriel Boric.

Esto, luego que el otrora presidente Boric mostrara en redes sociales una imagen sobre el aumento de la deuda fiscal en su mandato, la que habría aumentado solo 3,7%.

“Le diría al presidente con mucho respeto que no ofenda la inteligencia de los electores, todo el mundo sabe que esa deuda que está mostrando se obtuvo vaciando los fondos soberanos, llevando el capital de trabajo del Estado a cero y dejando la caja en cero. O sea, administrando en los últimos meses como si fuera un quiosco”, cuestionó Jorge Quiroz en DF.

Frente a estas declaraciones, Mario Marcel respondió en radio Infinita que “lo del quiosco lo considero un exabrupto”, aseverando que “la verdad es que no recuerdo a algún ministro de Hacienda que haya usado ese tipo de lenguaje, especialmente refiriéndose a un expresidente de la República”.

Pero Jorge Quiroz no se quedó en silenció y salió al paso de lo expresado por Marcel, apuntando que “hubo una crítica a mi lenguaje, pero yo quiero decirle, y cualquier persona que haya escuchado lo que dije, mi lenguaje son los datos. Ese es mi lenguaje. Yo hablé con los datos”.

El ministro de Hacienda aseguró que mantiene “un tono que busca ser adecuado, busca abrir acuerdos. Este fue un tema que yo no puse arriba de la mesa, fue un tema que lo levantó el expresidente Boric y yo contesté con datos. Y siempre mantenemos la sobriedad y nos referimos siempre a los datos y no a los adjetivos, yo no he criticado a nadie, no critico al ministro anterior. Sencillamente mostramos los datos”.

En esta línea, Quiroz descartó que este nuevo cruce con las ex autoridades del gobierno de Gabriel Boric afecte el futuro de la megarreforma que se analiza en el Senado.

“No, en absoluto, porque el tono fue absolutamente respetuoso. Y como les dije, hablé con los datos, no con adjetivos, ni improperios, ni nada que se parezca, tampoco con estridencia”, sentenció.