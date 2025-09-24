Tras cierre de operaciones en Chile: emprendedora se queda con todo el stock de Sloggi, Triumph y Palmers

En la comuna de Quinta Normal, Susana Lamatta maneja un negocio que ha ido creciendo de a poco: un mayorista, o outlet, que vende excedentes de otras marcas reconocidas. Junto a sus hijas fundaron y administran Universo Premium.
El concepto es un outlet que aprovecha oportunidades de otras marcas que tienen sobre stock o van liquidando temporadas. Así consiguen vender más barato al detalle, pero también a pequeños comerciantes.
Con eso en mente, vieron una oportunidad tras el cierre del Grupo Inalen en Chile y se adjudicaron reconocidas marcas en una millonaria operación.
“Comercial Universo Premium dio un paso estratégico en su plan institucional al adquirir recientemente el 100% del sobre stock del Grupo Inalen. La operación fue valorizada en US$1 millón e incluye cerca de un millón de prendas de reconocidas marcas internacionales como Sloggi, Palmers, Triumph, Chic France y Selmark”, explicaron a EL DÍNAMO.
La emprendedora detrás de la empresa de outlet relata que el stock que compraron a la empresa, que decidió cesar sus operaciones locales, les permitirá comercializar estas marcas por unos dos años.
“Con este negocio no solo aseguramos un lote histórico de productos de alta calidad, sino que también reforzamos nuestro modelo basado en abrir oportunidades tanto para emprendedores como para consumidores finales”, destacó Susana Lamatta, gerenta de operaciones de Comercial Universo Premium, que también tiene sede en Talagante.
Crecen los formatos outlet
La operación se enmarca en el afianzamiento del mercado de outlet y liquidadores en Chile, el cual experimentó un fuerte auge con la pandemia de 2020, cuando las grandes marcas debieron buscar nuevas formas de liquidar sus stocks de productos. En estos espacios se pueden encontrar productos con hasta 70% de descuento.
El formato outlet se perfila, de esta forma, como una alternativa con proyección para consumidores e inversionistas. De acuerdo a cifras de la consultora inmobiliaria Tresa, actualmente hay 16 en todo Chile, lo que deja de manifiesto el crecimiento de este modelo de negocio, empujado por la fuerte demanda de la población por opciones más económicas en vestuario.
“Estos espacios ofrecen acceso a productos de calidad con precios más convenientes, lo que amplía su atractivo entre distintos segmentos: desde familias que buscan optimizar su presupuesto hasta compradores especializados en ediciones exclusivas”, agregó Lamatta.