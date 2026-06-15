Arabia Saudita vs Uruguay: horario, posibles alineaciones y dónde ver en Chile el partido del grupo H

La Celeste busca comenzar con autoridad frente a una Arabia Saudita acostumbrada a desafiar los pronósticos.

Ficha del partido

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Hora Chile: 18:00 horas

Grupo: H

Ciudad anfitriona: Miami, Estados Unidos

Estadio: Miami Stadium

Capacidad: 64.478 espectadores

Transmisión: DSports / Paramount+ / Disney+

Cinco datos rápidos

Uruguay disputará su decimoquinta Copa del Mundo.

Arabia Saudita participa en su séptimo Mundial.

Ambos equipos comparten grupo con España y Cabo Verde.

La Celeste busca volver a instalarse entre los ocho mejores del torneo.

Arabia Saudita ya derrotó a Argentina en Qatar 2022.

¿Por qué este partido importa?

El Grupo H tiene un favorito claro en España, por lo que la lucha por el segundo cupo aparece completamente abierta. El ganador obtendrá una ventaja enorme en la carrera hacia los octavos de final.

La ciudad anfitriona

Miami Gardens volverá a recibir una Copa del Mundo. La ciudad posee una enorme comunidad latinoamericana y una fuerte presencia de aficionados uruguayos. El Miami Stadium tiene capacidad para 64.478 espectadores.

Historia mundialista

Uruguay conquistó los Mundiales de 1930 y 1950 y continúa siendo una de las selecciones

más respetadas del planeta. Arabia Saudita alcanzó los octavos de final en 1994 y protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia al derrotar a Argentina en Qatar 2022.

Cara a cara

Participaciones mundialistas:

Arabia Saudita: 7

Uruguay: 15

Mejor resultado:

Arabia Saudita: Octavos de final

Uruguay: Campeón (2 veces)

¿Cómo llegan?

Uruguay atraviesa una interesante transición generacional liderada por Federico Valverde,

Darwin Núñez, Ronald Araújo y Manuel Ugarte.

Arabia Saudita continúa apostando por una base importante de futbolistas provenientes de

su liga local y busca consolidar el crecimiento mostrado en los últimos años.

Formaciones probables

Arabia Saudita (4-2-3-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki; Al-Dawsari, Al-Hassan, Al-Oboud; Al-Buraikan.

Uruguay (4-3-3): Rochet; Nández, Araújo, Giménez, Viña; Ugarte, Valverde, De la Cruz; Pellistri, Darwin

Núñez, Maximiliano Araújo.

Partido histórico relacionado

Arabia Saudita 2-1 Argentina (Mundial Qatar 2022).