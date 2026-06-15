Arabia Saudita vs Uruguay: horario, posibles alineaciones y dónde ver en Chile el partido del grupo H

Ficha del partido
Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
Hora Chile: 18:00 horas
Grupo: H
Ciudad anfitriona: Miami, Estados Unidos
Estadio: Miami Stadium
Capacidad: 64.478 espectadores
Transmisión: DSports / Paramount+ / Disney+
Cinco datos rápidos
- Uruguay disputará su decimoquinta Copa del Mundo.
- Arabia Saudita participa en su séptimo Mundial.
- Ambos equipos comparten grupo con España y Cabo Verde.
- La Celeste busca volver a instalarse entre los ocho mejores del torneo.
- Arabia Saudita ya derrotó a Argentina en Qatar 2022.
¿Por qué este partido importa?
El Grupo H tiene un favorito claro en España, por lo que la lucha por el segundo cupo aparece completamente abierta. El ganador obtendrá una ventaja enorme en la carrera hacia los octavos de final.
La ciudad anfitriona
Miami Gardens volverá a recibir una Copa del Mundo. La ciudad posee una enorme comunidad latinoamericana y una fuerte presencia de aficionados uruguayos. El Miami Stadium tiene capacidad para 64.478 espectadores.
Historia mundialista
Uruguay conquistó los Mundiales de 1930 y 1950 y continúa siendo una de las selecciones
más respetadas del planeta. Arabia Saudita alcanzó los octavos de final en 1994 y protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia al derrotar a Argentina en Qatar 2022.
Cara a cara
Participaciones mundialistas:
Arabia Saudita: 7
Uruguay: 15
Mejor resultado:
Arabia Saudita: Octavos de final
Uruguay: Campeón (2 veces)
¿Cómo llegan?
Uruguay atraviesa una interesante transición generacional liderada por Federico Valverde,
Darwin Núñez, Ronald Araújo y Manuel Ugarte.
Arabia Saudita continúa apostando por una base importante de futbolistas provenientes de
su liga local y busca consolidar el crecimiento mostrado en los últimos años.
Formaciones probables
Arabia Saudita (4-2-3-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki; Al-Dawsari, Al-Hassan, Al-Oboud; Al-Buraikan.
Uruguay (4-3-3): Rochet; Nández, Araújo, Giménez, Viña; Ugarte, Valverde, De la Cruz; Pellistri, Darwin
Núñez, Maximiliano Araújo.
Partido histórico relacionado
Arabia Saudita 2-1 Argentina (Mundial Qatar 2022).