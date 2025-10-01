¡Café Gratis y con Donas!: revisa todos los descuentos y promociones para celebrar el Día del Café

Este miércoles 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café, y como ya es tradición, por lo que surge la inquietud sobre las promociones y descuentos que ofrece el mercado.
En ese contexto, Chile se ha posicionado como uno de los mayores consumidores de café en América Latina, y su popularidad no deja de crecer.
Según datos de la Asociación Nacional del Café, el consumo en el país ha aumentado de forma constante en los últimos años, llegando a un promedio de cerca de al menos un kilo por persona al año, con un incremento sostenido de más del 6% anual durante la última década.
Es por ello que Starbucks, Dunkin, Marley Coffee y Krispy Kreme son algunas de las marcas que tendrán descuentos para festejar el Día Internacional del Café en Chile.
Revisa todos los descuentos y promociones para celebrar el Día del Café
- Starbucks Chile: Está celebrando su mes del café y todos los días de octubre tiene un café tamaño alto a $2.400.
- Dunkin Donuts: Este miércoles tendrá todas sus bebidas de café con un 50% de descuento en todos los locales del país.
- Marley Coffee: Esta jornada tendrán una promoción de 2×1 en todas las bebidas frías y calientes a base de café (vaso de 16oz).
- KrispyKream: Tendrá café gratis y una doughnut basic a elección en todas sus tiendas. La promoción solo se aplica a un doughnut Basic a elección y un café americano S caliente o frio, gratis por persona.
- Wonderland Café: La cafetería de del Barrio Lastarria, Wonderland Café, tendrá todas sus bebidas tradicionales en formato 2×1 entre las 16 y las 19 horas del miércoles 1 de octubre.