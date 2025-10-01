¡Café Gratis y con Donas!: revisa todos los descuentos y promociones para celebrar el Día del Café

Starbucks, Dunkin, Marley Coffee y Krispy Kreme son algunas de las marcas que tendrán promociones para festejar.

Este miércoles 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café, y como ya es tradición, por lo que surge la inquietud sobre las promociones y descuentos que ofrece el mercado.

En ese contexto, Chile se ha posicionado como uno de los mayores consumidores de café en América Latina, y su popularidad no deja de crecer.

Según datos de la Asociación Nacional del Café, el consumo en el país ha aumentado de forma constante en los últimos años, llegando a un promedio de cerca de al menos un kilo por persona al año, con un incremento sostenido de más del 6% anual durante la última década.

Es por ello que Starbucks, Dunkin, Marley Coffee y Krispy Kreme son algunas de las marcas que tendrán descuentos para festejar el Día Internacional del Café en Chile.

Revisa todos los descuentos y promociones para celebrar el Día del Café