Feria laboral para adultos mayores: dónde postular a vacantes inclusivas para la tercera edad

En los últimos años, ha aumentado la necesidad por integrar a los adultos mayores en el mercado laboral, reconociendo su experiencia, compromiso y conocimiento acumulado.

Muchas personas mayores de 60 años continúan activas y desean seguir contribuyendo al ámbito laboral, ya sea por necesidad económica o por el deseo de mantenerse vigentes y productivas. Sin embargo, aún enfrentan barreras como la discriminación etaria, la falta de programas de reinserción laboral y la escasa oferta de empleos adaptados a sus capacidades y ritmos.

Es por ello que la Municipalidad de La Florida anunció una feria laboral inclusiva para los adultos mayores y las personas que tienen alguna discapacidad.

De acuerdo a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), la actividad se realizará este viernes 17 de octubre en el centro de la comuna entre las 10:00 y las 14:00 horas en la plaza cívica de la comuna, ubicada en calle Cabildo, y reunirá a más de 20 instituciones públicas y privadas que presentarán ofertas en distintos rubros, desde puestos administrativos y técnicos hasta profesionales y operativos.

Qué empresas participarán en la feria laboral para adultos mayores

Castaños.

McDonald’s.

Caja Los Héroes.

Sodexo.

Atento Chile.

Favima.

Salcobrand.

Fundaciones.

Fuerza Aérea de Chile.

“Según el INE, en 2022, las personas de 60 años o más representaban el 18.1% de la población, en 2050, se proyecta que esta cifra alcance el 32.1%. Por lo tanto, es imperioso que se generen más ofertas de empleos para adultos mayores que ya están siendo número importante de la población”, indicó el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.