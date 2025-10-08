Feria laboral virtual ofrece 1.000 vacantes con sueldos superiores a $1 millón: revisa cómo postular

Se trata de un evento gratuito y completamente online donde los participantes podrán acceder a cientos de vacantes para cargos operativos, técnicos y profesionales.

En tiempos donde la búsqueda de empleo se ha vuelto cada vez más competitiva y digital, la feria laboral online se ha consolidado como una herramienta clave para conectar a postulantes con empresas de diversos sectores de manera rápida y accesible.

En ese contexto, la Feria Laboral Virtual Adecco 2025 se realizará el martes 21 de octubre, ofreciendo mil oportunidades de empleo a través de internet en sectores como agro, ventas, minería, logística, tecnología e industrial, entre otros.

En tanto, los sueldos ofrecidos pueden superar el millón de pesos, dependiendo de la experiencia y el puesto. Además, durante la feria se compartirán testimonios de colaboradores y clientes, destacando cómo el talento, la dedicación y el acompañamiento pueden impulsar el desarrollo profesional.

“Creemos en el talento sin etiquetas y en el poder de cada persona para crecer profesionalmente. Esta feria es una invitación a atreverse, a dar el primer paso hacia un nuevo futuro laboral y a confiar en sus propias capacidades. Queremos que quienes se conecten ese día sientan que no sólo están viendo ofertas de empleo, sino que están entrando a una comunidad que los acompaña en todo su proceso”, señaló la directora general de Adecco Chile, Brenda Herrera.

El evento se transmitirá en vivo por YouTube entre las 10:00 y las 12:00 horas, y se podrá seguir de manera totalmente online.

Se recomienda a los interesados activar el recordatorio en el canal de Adecco Chile para conectarse fácilmente desde cualquier dispositivo con acceso a internet HACIENDO CLIC ACÁ.

Además, las inscripciones ya están abiertas Adecco, solo deben ingresar nombre, apellido y correo electrónico, y se recibirá un acceso directo al evento.