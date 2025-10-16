Cuándo estará operativa la nueva ciclovía del Eje Alameda

El proyecto contempla una extensión total de 8 kilómetros de pista exclusiva para bicicletas desde la plaza de Baquedano hasta el inicio de Avenida Pajaritos.

La ciclovía en la Alameda es una infraestructura clave para fomentar la movilidad sustentable en el centro de Santiago, Chile, ya que recorre gran parte de la avenida Libertador Bernardo O’Higgins, conocida como la Alameda, conectando importantes puntos de la ciudad como estaciones de metro, centros educativos, parques y zonas comerciales.

El proyecto contempla una extensión total de 8 kilómetros de pista exclusiva para bicicletas, que conectará el centro de Santiago, desde la plaza de Baquedano hasta el inicio de Avenida Pajaritos, en la comuna de Estación Central.

Esta ciclovía ofrece un espacio seguro y delimitado para los ciclistas, lo que contribuye a disminuir el uso de vehículos motorizados y, por lo tanto, la contaminación ambiental.

La infraestructura se integrará con otras 10 ciclovías ya existentes y será parte del Plan Maestro de Transporte Santiago (PMTS) 2025, con la finalidad de fomentar el uso, de manera segura y continua, de dicho medio de transporte sustentable.

“Estamos hablando de 8 kilómetros de ciclovía de alto estándar que, de alguna manera, traducen en realidad la promesa de una ciudad más humana y amable no solamente con los automovilistas o el transporte público, sino que también con los peatones y con los ciclistas“, afirmó el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.

“Ya llevamos 90% en un tramo y 70% en el otro. Se nos viene el tercer tramo hacia Estación Central, así que esperamos que de aquí al próximo año esté plenamente operativa”, agregó la autoridad.

De acuerdo a la misma autoridad, la ciclovía del Eje Alameda estará operativo desde diciembre de este 2025.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que desde la municipalidad están desarrollando un plan para instalar estacionamientos de bicicletas en diversos sectores de la comuna.