Este viernes comienza la franja electoral 2025: a qué hora se interrumpirán las transmisiones, orden de candidatos y hasta cuándo se extenderá

La carrera hacia La Moneda y el Congreso Nacional entra en tierra derecha y esto es todo lo que debes saber sobre la franja electoral 2025.

A menos de un mes de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, este viernes 17 de octubre comienza la franja electoral, donde las transmisiones de los canales de televisión abierta se interrumpirán dos veces por jornada.

Este espacio, considera un bloque de 20 minutos para los aspirantes a La Moneda y al Congreso Nacional, el cual se mostrará en pantalla al mediodía y en el horario vespertino.

A qué hora es la franja electoral 2025 y dónde verla

En el horario diurno, las franja electoral se transmitirá a las 12:40 horas, donde los ocho candidatos presidenciales tendrán su espacio para plasmar sus ideas, mientras que a las 20:40 horas, harán lo propio los candidatos a diputados y senadores.

Las tandas se transmitirán en cadena nacional por medio de los canales de televisión abierta hasta el jueves 13 de noviembre, cuando sea el cierre de las campañas electorales.

Este es el orden de los candidatos presidenciales en la franja electoral

El Servicio Electoral de Chile (Servel) y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sortearon el pasado 10 de octubre el orden de los candidatos presidenciales y parlamentarios en la franja.

Para la emisión de las 12:40 horas de este viernes 17 de octubre, el orden de los candidatos será así: Jeannette Jara, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artés, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

Dicho orden no se mantendrá siempre, ya que cada día se rotará, con el objetivo de que cada candidato tenga la oportunidad de abrir y cerrar el espacio. Cada uno de ellos tendrá dos minutos y 30 segundos para aparecer en pantalla.

Con respecto a los pactos y partidos para la elección parlamentaria, el sorteo indicó que este será el orden: Movimiento Amarillos por Chile; Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista; Partido Alianza Verde Popular; Partido de Trabajadores Revolucionarios; Verdes, Regionalista y Humanistas; Independientes fuera de pacto; Cambio por Chile; Popular; Partido de la Gente; Partido Ecologista Verde; Chile Grande y Unido; y, Unidad por Chile.

En cuanto a los tiempos, cada partido tendrá un tiempo proporcional a los votos que obtuvo en los últimos comicios de diputados.