VIDEO – Autos, efectivo y auspiciador en La Red: el vínculo que complica a Kaminski con la automotora del “Rey David”

AGENCIA UNO/ ARCHIVO.

El animador de televisión Francisco Kaminski fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una indagatoria por lavado de activos encabezada por la Fiscalía Metropolitana Sur, conocida como “Operación Rey David”.



El operativo incluyó más de 20 allanamientos simultáneos en las regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins, con al menos 18 detenidos y la incautación de al menos 43 vehículos presuntamente vinculados a la red investigada.



En el caso del animador, su detención se produjo por un motivo distinto al de la causa principal. Durante el registro de su domicilio, detectives encontraron poco más de tres gramos de marihuana y ansiolíticos, situación que motivó su traslado a una unidad policial. Horas más tarde, quedó en libertad, luego de que se estimara que la sustancia era para consumo personal.



Tras su liberación, Kaminski relató lo ocurrido: “Estuve detenido, me metieron a un calabozo y me dijeron ‘usted se va’”.

Pese a ello, el comunicador figura como “sujeto de interés” en la investigación, debido a eventuales vínculos con la empresa Automotora Cincar, perteneciente a David Israel, la cual está siendo indagada por posibles operaciones de blanqueo de dinero.

El vínculo que complica a Kaminski con la automotora del “Rey David”

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, la hipótesis apunta a que la automotora habría sido utilizada como plataforma para introducir al sistema financiero recursos de origen ilícito, eventualmente ligados al narcotráfico.



El propio Kaminski reconoció haber tenido relación con el dueño de la empresa, aunque descartó cualquier irregularidad en su actuar. “A David lo conocí a través de un amigo mío que me lo presentó y después él llegó a auspiciar el programa que hacíamos de noche en La Red. Tengo una buena relación y le mandé clientes. Le compré solo un auto, pero tengo muchos amigos que le han comprado autos”, afirmó.



Sin embargo, fuentes cercanas al caso sostienen La Tercera que el animador no solo habría recomendado la automotora, sino que también habría obtenido beneficios económicos por derivar compradores que realizaban pagos en efectivo, aspecto que actualmente está siendo analizado por los investigadores.

