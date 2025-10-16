Lejos de los partidos y con enfoque en su historia personal: las definiciones de Jara para su franja presidencial

Una de las definiciones del comando es relevar la figura de Jara por sobre los partidos y consolidar su figura a través de su historia de vida.

Ayer miércoles, dos días antes de que inicie el periodo oficial de publicidad electoral, el comando de Jeannette Jara lanzó una pieza audiovisual que será exhibida en la franja presidencial.

En el video se ve a Jara junto a su madre revisando registros fotográficos de su infancia, su época universitaria o recordando su paso como subsecretaria en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Si bien no está definido que el fragmento sea mostrado en señal abierta el viernes cuando inicie el periodo de emisión, según comentan desde el comando, la pieza es un buen ejemplo de lo que buscará la candidata en los 28 días de emisión de franja: destacar su trayectoria personal vinculada al mundo popular, sus “logros” como ministra del Trabajo y relevar propuestas en áreas clave como seguridad, salud y vivienda.

“La franja es una oportunidad muy importante para mostrar la vida de nuestra candidata; una vida que ha sido de empuje, de esfuerzo, pero también de un valor permanente de volver a empezar (…) Y, al mismo tiempo, algo que se ha esperado en poder incorporar, que son las propuestas que tiene en su programa de gobierno”, comentó la vocera del comando, Alejandra Sepúlveda.

La producción, que está a cargo de Nicolás Acuña, director vinculado a la ficción en proyectos como Los archivos del Cardenal, El Reemplazante y Cárcel de Mujeres; junto a la productora Sofía Tupper, está pensada en dos bloques. Uno de 90 segundos donde se buscará transmitir un relato, una propuesta o un mensaje en específico. Y otro bloque de 50 segundos con un mensaje más directo.

Franja lejos de los partidos

Con todo, algo que también está definido es que los partidos no tendrán un rol protagónico en la franja presidencial. Si bien Jara aparecerá en las franjas parlamentarias de las tiendas del oficialismo —a excepción del PL y a la espera de la definición del PPD y la DC—, en el espacio presidencial no habrá parlamentarios ni candidatos, según confirmaron desde el comando.

Esta definición marca una diferencia respecto a la franja de Jara en las primarias, en donde se le vio acompañada de figuras como Karol Cariola (PC), Tomás Hirsch (AH), entre otros parlamentarios que respaldaron su candidatura.

En ese sentido, otras definición adoptada es que los partidos no tendrán injerencia en el material que se exhibe.

Según comentan desde el área estratégica, la decisión se basa en la “confianza total” de los partidos que componen la coalición respecto al trabajo que está desarrollando el comando no sólo en la franja, sino que en la dirección de la campaña.