FOTOS – Así será la transformación de Diagonal Paraguay: más verde, luz y accesibilidad con inversión de $1.000 millones

Según lo proyectado, las obras comenzarían en julio de 2026 y se espera que estén finalizadas a inicios de 2027.

AGENCIA UNO.

Con el objetivo de seguir recuperando espacios urbanos para las personas, el Gobierno Regional Metropolitano anunció un ambicioso proyecto de mejoramiento para el sector de Diagonal Paraguay, en pleno centro de Santiago.

La iniciativa contempla una inversión superior a los $1.000 millones y forma parte del plan integral de renovación del eje Alameda.

El proyecto abarcará el polígono comprendido entre Santa Rosa y Diagonal Paraguay, incluyendo tramos de calles como San Isidro y Carmen. Entre las principales intervenciones se considera la instalación de nueva iluminación, con 17 luminarias, mejoras en accesibilidad universal y la nivelación de veredas para facilitar el tránsito peatonal.

Uno de los focos relevantes será el aumento de áreas verdes. En total, se incorporarán 427 metros cuadrados de vegetación, con la plantación de 23 árboles y más de 2.000 arbustos, buscando no solo embellecer el entorno, sino también ordenar el uso del espacio público.

Además, el plan incluye la renovación de señalética vial y peatonal, la instalación de mobiliario urbano como bancas y nuevas demarcaciones en la calzada. Estas medidas apuntan a mejorar la seguridad y la calidad de vida de quienes transitan diariamente por el sector.

La iniciativa también se vincula con el proyecto Nueva Alameda, que contempla un nuevo cruce peatonal entre Diagonal Paraguay y el cerro Santa Lucía, fortaleciendo la conectividad en esta zona clave de la capital.

Según lo proyectado, las obras comenzarían en julio de 2026 y se espera que estén finalizadas a inicios de 2027.

Foto: Gobernación RM.