Kast sale en defensa de Poduje tras cruce con Senado: “Si uno se equivoca en una ley, tiene que reconocerlo”

El jefe de Estado le entregó su respaldo al ministro de Vivienda y se sumó a las críticas a la Ley de Humedales.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast salió en defensa del ministro Iván Poduje, quien protagonizó un nuevo encontrón con el Congreso Nacional, esta vez con el Senado, luego que cuestionara la Ley de Humedales, impulsada por el senador Alfonso de Urresti.

La discusión se generó en redes sociales, cuando el titular de Vivienda lanzara duros dardos a la norma, durante un encuentro con vecinos de Valdivia.

Esto generó la inmediata respuesta del propio De Urresti e incluso de la mesa del Senado, liderada por Paulina Núñez (RN) e Iván Moreira, quienes instaron al “respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado”.

Si bien Iván Poduje terminó pidiendo disculpas al senador del PS, el mandatario le entregó su apoyo a su ministro y criticó la aplicación de la norma que impide el levantamiento de viviendas en terrenos inundables y proteger los ecosistemas acuáticos urbanos.

Según José Antonio Kast, la ley “es para respetar las áreas verdes, la naturaleza, que todos queremos cuidar, pero se abarcan áreas enormes porque se habla de humedales (…) Bueno, ¿cuántas miles de familias hoy día no tienen dónde vivir y hay terrenos que objetivamente no son humedales?”.

“Podemos resguardar y todo, pero partamos siempre desde la persona. En Chile se dejaron de construir hospitales porque se encontraron hallazgos”, agregó el jefe de Estado.

Kast puntualizó que “tenemos que enfrentar desde el sentido común los problemas que afectan a las familias en Chile. Hay más de 500 mil familias que no tienen vivienda, hay más de 120 mil familias que viven en campamento. Y terrenos hay”.

El gobernante cerró su alocución indicando que “cuando se comete un error, uno lo puede reconocer, un error pequeño como el que pude haber cometido yo al haber almorzado con mis amigos en La Moneda (…) Pero si uno se equivoca en una ley, también tiene que reconocerlo”.