Evo Morales dispara contra acercamiento entre Chile y Bolivia y recuerda “histórica reivindicación marítima”

Evo Morales además dejó ver su rechazo a las políticas migratorias que pretende impulsar el presidente José Antonio Kast.

AGENCIA UNO

Evo Morales salió al paso de la reunión entre el canciller Francisco Pérez Mackenna y su par boliviano Fernando Aramayo, aseverando que no es posible construir una relación sólida entre Chile y Bolivia sin considerar “nuestra histórica reivindicación marítima”.

Esto, luego que ambos representantes concretaran una serie de acercamientos y dejaran ver su intención de reanudar las relaciones diplomáticas.

“Como Estado boliviano, no podemos construir una relación seria con Chile ignorando nuestra histórica reivindicación marítima. La mediterraneidad impuesta con la Guerra del Pacífico sigue siendo una herida abierta, y el fallo de la Corte Internacional de Justicia dejó claro que el tema de fondo no está resuelto”, declaró el ex mandatario en redes sociales.

Evo Morales sostuvo que “sin agenda marítima, la política exterior se reduce a algo meramente administrativo”, y dejó en claro que “no podemos normalizar una relación asimétrica donde Bolivia solo gestiona comercio y logística mientras renuncia a su principal demanda histórica”.

En esta línea, apuntó que “la integración no se construye a costa del olvido, debe partir del reconocimiento de los temas estructurales pendientes”.

Junto con ello, Evo Morales dejó ver su rechazo a las políticas migratorias que pretende impulsar el presidente José Antonio Kast, indicando que “no puede desentenderse de la criminalización de los migrantes, con un Estado que construye zanjas, militariza las fronteras, criminaliza la migración y ponen en riesgo vidas humanas”.

“Los pueblos no somos amenaza. La dignidad, la integración y los derechos deben estar por encima de cualquier política de exclusión”, sentenció el ex presidente de Bolivia.