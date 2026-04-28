El tono áspero de Poduje complica a La Moneda

La arremetida del titular de Vivienda contra el senador Alfonso de Urresti tuvo como respuesta un amplio respaldo al parlamentario socialista, al que incluso se sumaron Paulina Núñez RN) e Iván Moreira (UDI), de la Mesa Directiva del Senado.

Con apoyo desde el PC hasta la UDI — 35 votos a favor y cero en contra— el Senado aprobó en 2020 la Ley de Humedales contra la que se lanzó el ministro de Vivienda, Ivan Poduje.

En una reunión con representantes del Serviu de Los Ríos y dirigentes vecinales, el arquitecto apuntó contra la legislación que, a su juicio, habría retrasado el proyecto habitacional Guacamayo 3 que beneficiará a 570 familias en Valdivia. Tras un acalorado intercambio, a Poduje se le recordó que la capital de la región de Los Ríos está reconocida como ciudad humedal. El ministro, replicó: “¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador?”, refiriéndose a Alfonso de Urresti (PS), senador por Los Ríos y principal impulsor de la protección de humedales de la región.

El problema es que la crítica de Poduje no sólo impactó a De Urresti —próximo presidente del Senado en 2026—, sino también a parlamentarios del oficialismo que apoyaron la iniciativa cuando fue vista en la Cámara Baja y el Senado.

De hecho, no sólo parlamentarios de la derecha prestaron su firma y votos para apoyar la moción. Uno de sus autores fue el entonces senador Víctor Pérez (UDI) y el gobierno de Sebastián Piñera dio patrocinio a la iniciativa para lograr su éxito.

En el oficialismo apuntan a que más allá de la crítica de fondo a la Ley de Humedales —que podría ser perfeccionada, dicen en el sector— lo problemático es la “forma” con la que se conduce Poduje. Por lo mismo, la “crítica destemplada” a De Urresti fue mal evaluada en las mismas filas del oficialismo donde reconocen al parlamentario del PS como un senador de carácter transversal y que cuenta con el afecto de varios de sus pares de derecha.

La molestia con Poduje en el Senado escaló rápidamente al punto que la presidenta de la sede legislativa, Paulina Núñez (RN) y el vicepresidente, Iván Moreira (UDI), salieron a respaldar a De Urresti y cuestionar al titular de Vivienda por el “tono” empleado.

“Cuando hay cuestiones que nos corresponden, incluso que no son normales, un debate que no está a la altura de los grandes temas, en esta oportunidad ni más ni menos que la vivienda de las personas o una ley que evidentemente se puede mejorar, lo mínimo que vamos a exigir es que ese debate se dé acá (en el Senado) y con altura de miras”, dijo Núñez a nombre de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

Consultada por EL DÍNAMO, la senadora María José Gatica (RN) apunta a que “las formas en política sí importan y espero se corrija, porque hoy se necesitan más viviendas y eso se logra conversando con todos” y hace contraste entre el estilo de Poduje y el ministro de la Segpres, José García Ruminott, militante de RN: “Claramente la Segpres ha demostrado liderazgo que es validado por la ciudadanía (…) Estamos en plena negociación para conseguir los apoyos al proyecto de reconstrucción y para eso se necesitan paños fríos y hacer la pega”, dice la senadora.

En todo caso, la tensión entre Poduje y Chile Vamos —particularmente con RN— se arrastra hace varios días. La semana pasada el ministro ya había tensionado la relación al decir que el Gobierno “no descansa” en la alianza de centro derecha y que la relevancia de dicho sector radica en el Congreso donde, en sus palabras, “quizá se requieran sus votos”.

En la ocasión, el ministro recibió respuesta de la presidenta de RN, Andrea Balladares: “Yo creo que sí lo somos (el soporte del Gobierno), tanto en los votos en el Congreso como en la experiencia política que hoy día podemos entregar y cooperar con el Gobierno desde él”, dijo en conversación con La Tercera.