Plan Alerta Oncológica: en qué consiste la medida que apunta a reducir las listas de espera

El Minsal presentó el programa, el cual consta de tres fases y busca atender a más de 33 mil pacientes en listas de espera.

A partir de esta semana comenzó a regir la Alerta Sanitaria Oncológica que impulsó el Gobierno de Kast, la cual tiene el objetivo de enfrentar la extensa lista de espera que hay en salud y acelerar la atención de personas que padecen cáncer.

La ministra de Salud, May Chomali, entregó más detalles sobre esta medida, la cual estará vigente hasta el 30 de septiembre.

“Este es un plan que nos va a permitir modelar una nueva forma de hacer las cosas para que los pacientes no tengan retraso en sus garantías cuando sea una patología GES y no tengan que esperar tiempos prolongados cuando la espera es un problema para efectos del compromiso de salud de estas personas”, sostuvo.

En qué consiste el Plan de Alerta Oncológica

Esta medida contempla un monto total de $ 156 mil millones, adicionales al presupuesto sectorial, y está organizado en tres fases.

La primera es de identificación y priorización de pacientes, lo que permitirá categorizar los casos según su gravedad y tiempo de espera, y de esta forma, asegurar una atención más rápida a quienes presentan mayor riesgo.

La segunda fase consiste en contacto y vinculación. En esta etapa cada hospital fue instruido para ubicar a los pacientes registrados en espera oncológica, así como también, identificar si tenía la capacidad de gestionar el caso en su horario habitual.

En caso de no ser posible, el plan permite la habilitación de extensiones horarias para aumentar la capacidad de resolución del sistema público después de las 17 horas y los fines de semana, tanto en diagnóstico como en cirugía.

Respecto a la tercera fase, esta es de acompañamiento y seguimiento. En esta etapa, “el hospital toma contacto con el paciente y, si tiene la capacidad de resolverlo, le agendará la hora o le ofrecerá la solución para su problema, que puede ser confirmación diagnóstica o el inicio de su tratamiento oncológico”, detallan desde el Minsal.

Además, la Alerta Oncológica considera la contratación extraordinaria de personal de salud, incluyendo médicos especialistas, enfermeros y técnicos, con la finalidad de incrementar la cobertura y reducir los tiempos de respuesta.

Esta iniciativa busca beneficiar a más de 30 mil pacientes que actualmente aguardan diagnóstico y/o tratamiento.