Ofertas laborales para el Black Friday: cuáles son los sueldos y cómo postular

Una de las empresas participantes en el Black Friday informó que tiene más de mil ofertas laborales en la Región Metropolitana.

El Black Friday es el próximo evento de ofertas en línea al que accederán los chilenos, pero también será una buena oportunidad de postular a una de las más de mil ofertas laborales que se generarán para dar respuesta a la demanda de los compradores.

En ese contexto, una de las empresas que inició la búsqueda de colaboradores es la multinacional especializada en la gestión de talentos, Eurofirms Group.

En esa línea, la compañía confirmó que ya habilitó más de 1.000 vacantes para trabajos temporarios en logística para el Black Friday 2025, que se iniciará el día viernes 28 de noviembre y se prolongará durante cuatro días, por lo que concluirá el lunes 1 de diciembre.

La Country Leader de Eurofirms Group Chile, Reyes Mancebo, sostuvo que “es importante enfatizar que el reforzamiento de los equipos puede marcar una diferencia sustancial en la entrega de un buen servicio para los clientes“.

“Actualmente, en la Región Metropolitana tenemos 1.095 vacantes en logística, de las cuales 700 corresponden a operadores de bodega y picking, con sueldos que llegan a los 750.000 pesos. Además, disponemos de puestos para operadores de grúa, operarios de carga y descarga, operarios de producción y order picker con rentas que alcanzan los 870.000 pesos“, detalló.

Cómo postular a las ofertas laborales del Black Friday

Mancebo destacó la posibilidad de acceder a vacantes part time, cuyo formato puede resultar atractivo para quienes buscan generar ingresos extra, complementar estudios y trabajo, o bien para aquellos que recién ingresan al mundo laboral.

“Tenemos más de 100 puestos en posiciones como operario de bodega y order picker. Para los primeros, las rentas parten en los $260.000, pudiendo llegar a $487.000. Mientras que, para los segundos, los sueldos se encuentran entre los 330.000 y 360.000 pesos“, detalló.

Quienes estén interesados en postular a las diversas ofertas laborales para el Black Friday, pueden hacerlo a través de www.eurofirms.cl, ingresando a la sección Candidatos, y luego a Ofertas de Empleo. Allí, los candidatos podrán registrar su perfil y solicitar el puesto que les interese.