Subsidio al Empleo Joven: cuándo se paga, cuál es el monto y quiénes pueden acceder

El subsidio se entrega a trabajadores y trabajadoras jóvenes que pertenecen al 40% más vulnerable del país.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) dio a conocer la fecha en la que se pagará durante octubre el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), que se entrega a trabajadores y trabajadoras jóvenes que pertenecen al 40% más vulnerable del país.

El propósito del SEJ es incentivar la permanencia y formalización laboral de los jóvenes, a través de la entrega de un apoyo directo que varía según los ingresos, el tipo de contrato y las cotizaciones previsionales.

De acuerdo con lo informado por el Sence, el beneficio se puede recibir en dos modalidades:

Mensual, que corresponde a anticipos calculados en base al sueldo de tres meses atrás.

Anual, que consolida el monto total del año según los ingresos percibidos.

Cuándo se pagará el SEJ en octubre

Según se estableció en el calendario oficial de Sence, el pago correspondiente al ingreso de julio de 2025 se realizará el jueves 30 de octubre.

El Subsidio al Empleo Joven tiene montos, según la modalidad y la renta del beneficiario. En concreto, son los siguientes:

En la modalidad mensual, puede alcanzar hasta $44.157 al mes para quienes están en el tramo más bajo de renta.

En la modalidad anual, el monto máximo puede llegar hasta $678.028 para quienes tienen renta anual igual o menor a aproximadamente $3.390.139.

Los respectivos montos se depositan directamente en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario o puede cobrarse de manera presencial en Banco Estado.

Los requisitos para acceder al Subsidio al Empleo Joven

Para postular al SEJ, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y menos de 25 años.

Pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Estar trabajando de forma dependiente o independiente, con cotizaciones previsionales y de salud al día.

No trabajar en instituciones del Estado ni en empresas con aporte estatal superior al 50%.

Percibir una renta bruta mensual inferior a aproximadamente $662.000 si opta al pago mensual.

Para postular al Subsidio al Empleo Joven, debes realizar un proceso completamente en línea y gratuito, y debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web del Subsidio al Empleo Joven.

Iniciar sesión con ClaveÚnica, Clave tributaria del SII o clave SENCE.

Completar los datos personales, laborales y bancarios requeridos.

Aceptar las condiciones y enviar la solicitud.

En tanto, el Sence tiene disponible un validador de requisitos para quienes están interesados en obtener el Subsidio al Empleo Joven.

Solo debes pinchar acá e ingresar tu RUT para revisar si cumples con las condiciones.