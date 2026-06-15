Fiscalía indaga eventual tráfico de niños haitianos y ex director de Migraciones alertó situación a DGAC

A pesar de las continuas alertas al respecto del Servicio Nacional de Migraciones, la DGAC autorizó los vuelos desde Centroamérica.

AGENCIA UNO

La Fiscalía Nacional anunció la apertura de una investigación de oficio por el eventual tráfico de niños haitianos, tras el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de dicha nacionalidad a Chile, bajo la figura de reunificación nacional, en condiciones de deficiente control por parte de las autoridades correspondientes durante el año 2025.

La información fue conocida a través de radio Biobío, en donde se consigna que la Contraloría General de la República habría identificado que cientos de menores de edad habrían ingresado al país acompañados por adultos en vuelos charter autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil, “cuya relación no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país”.

“Además, la gravedad de los hechos involucra la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sea nacional o residente”, puntualizó el Ministerio Público.

Por su parte, el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, ya había advertido de esta situación a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), apuntando que los niños y adolescentes haitianos no cumplían con los requisitos para permitir su entrada al país.

En una serie de oficios a la DGAC, Thayer daba cuenta que las aerolíneas Arajet, Aruba Airlines y Galistair trajeron menores de edad en su mayoría, sin contar con la documentación necesaria, según la Ley de Migración y Extranjería, precisó Biobío.

El otrora funcionario alertó que esto “podría derivar en una eventual vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes” e instó al organismo a no autorizar los vuelos de dichas compañías. Por ello, solicitó a la DGAC que no autorizara vuelos de dichas compañías hacia el país, lo que no fue acogido.