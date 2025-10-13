Postula aquí: Sence lanza más de dos mil becas gratis

Los cursos se realizarán de forma 100% online y están destinados a personas de todo el país

Talento Digital para Chile, en conjunto con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), lanzó una nueva edición del programa Reinvéntate, que entregará 2.075 becas gratis para capacitarse en áreas con alta demanda laboral como programación, análisis de datos, diseño UX/UI y ciberseguridad.

Esta iniciativa ofrece formación intensiva a través de la metodología bootcamp, lo que permite a los participantes desarrollar habilidades técnicas y prácticas en un periodo de tres a seis meses, con el objetivo de facilitar una inserción rápida en el mundo laboral.

Los cursos se realizarán de forma 100% online y están destinados a personas de todo el país que se encuentren cesantes o trabajen de manera independiente. La participación no tiene ningún costo para los beneficiarios.

“A través de estas becas, queremos seguir impulsando la reconversión laboral de miles de personas en todo Chile, entregándoles herramientas concretas para mejorar su empleabilidad y calidad de vida”, destacó Jeannette Escudero, directora ejecutiva de Talento Digital para Chile.

Sence lanza más de dos mil becas gratis

Las personas interesadas podrán postular hasta el 23 de octubre de 2025 a través del sitio web EN ESTE LINK, donde también encontrarán todos los detalles sobre los requisitos, los cursos disponibles y el proceso de admisión.

Algunos de los cursos más destacados son: