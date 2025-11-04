Corte de agua en la RM: revisa los sectores que estarán sin suministro por hasta 12 horas

Ante la suspensión, la empresa recomendó almacenar agua, mantener los recipientes tapados y priorizar su uso para consumo humano.

Aguas Andinas informó que este martes 4 de noviembre se llevará a cabo un corte de agua programado en varios sectores de la Región Metropolitana (RM), como parte de labores de mantenimiento y renovación de la red.

Según la empresa, las intervenciones podrían durar hasta 12 horas en algunas zonas, afectando principalmente a las comunas de Quinta Normal, Estación Central y Santiago.

Los usuarios pueden revisar los lugares específicos donde se interrumpirá el suministro ingresando al sitio web oficial de Aguas Andinas en ESTE LINK.

En tanto, y debido al corte de agua en la RM, la compañía recomendó a los vecinos almacenar agua con anticipación, mantener los recipientes tapados y dar prioridad al consumo humano durante la suspensión. Tras concluir los trabajos, el suministro se restablecerá de manera gradual.

Corte de agua en la RM: revisa las comunas y sectores que estarán sin suministro por hasta 12 horas

Quinta Normal y Estación Central: el corte se extenderá desde las 15:00 horas del martes hasta las 03:00 horas del miércoles 5 de noviembre, debido a trabajos de renovación de redes.

Santiago Centro: la suspensión del servicio será entre las 15:00 y las 21:00 horas, por labores de instalación de arranque.