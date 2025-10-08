La emergencia sanitaria que se generó en San Bernardo por rotura de matriz y qué dijo Aguas Andinas

El alcalde de San Bernardo criticó a la empresa sanitaria, cuestionando la demora en actuar. Más aún debido a que no es la primera situación que ocurre esta semana.

Una rotura de matriz generó una emergencia sanitaria en San Bernardo, específicamente en el paso bajo nivel Aníbal Pinto, lo que obligó a suspender el tránsito debido a una inundación con aguas servidas. Incluso un bus del sistema RED quedó atrapado, lo que llevó a que sus pasajeros tuvieran que ser rescatados con escaleras.

En el detalle, lo que ocurrió fue una fuga de una de las matrices, lo que generó una acumulación de agua con residuos cloacales. La situación fue compleja debido a la cercanía con el ingreso de urgencia de maternidad del Hospital Parroquial de San Bernardo.

El alcalde Christopher White criticó a Aguas Andinas por este hecho. “Estamos muy molestos porque el comportamiento de Aguas Andinas no ha sido el óptimo. Esta no es la primera situación así que ocurre esta última semana”, señaló el jefe comunal, por lo que su demora es “realmente impresentable”.

“Si esto hubiera ocurrido en Providencia o en Las Condes, probablemente hubiesen llegado helicópteros y esto ya estaría resuelto”, cuestionó White.

Cómo respondió Aguas Andinas por emergencia sanitaria en San Bernardo

Con respecto a la emergencia sanitaria ocurrida en San Bernardo tras la rotura de matriz, desde Aguas Andinas aseguraron que tras enterarse de lo ocurrido a eso de las 18:00 horas, “nuestros equipos han estado en terreno desde el primer minuto con todos los equipos necesarios para poder abordar” lo ocurrido con el colector de aguas servidas “de gran envergadura”.

“La primera etapa consta de drenar toda el agua que se ha acumulado en el sector para, posteriormente, realizar todos los trabajos de reparación que indique esta estructura“, explicaron.

Por último, la empresa se disculpó por los inconvenientes de “esta incidencia” y “queremos recalcar e informar a los vecinos del sector que puedan utilizar vías alternativas debido al corte temporal de tránsito que tendremos en Avenida Colón con Aníbal Pinto”.