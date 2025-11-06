Pastillas para perder peso en la mira: Sernac alerta por su venta irregular y efectos nocivos

La entidad fiscalizadora detectó la venta en línea de productos falsificados como Sentis y Elvenir.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) junto al Instituto de Salud Pública (ISP) elaboró el informe llamado Reporte de mercado: medicamentos para bajar de peso, cuyo propósito es entregar información actual sobre la venta irregular de las pastillas para perder peso.

De acuerdo a las entidades fiscalizadoras, la venta de estos medicamentos que solo pueden comercializarse en farmacias autorizadas junto a una receta retenida, están siendo ofrecidas a través de internet y redes sociales, por lo que podrían ser falsificadas.

Según el informe, el ISP detectó la venta en línea de productos falsificados como Sentis y Elvenir, que contenían fentermina, mientras que Aduanas reportó un aumento en la incautación de estos mismos fármacos.

Junto a ello, se identificó la circulación de medicamentos prohibidos o sin registro sanitario, lo que constituye un riesgo sanitario grave e incluso un posible delito.

Asimismo, el Sernac detectó publicidad irregular sobre fármacos para adelgazar y ofrecimiento de recetas médicas por teleconsulta, prácticas que pueden poner en peligro la salud si no se realizan bajo una supervisión profesional adecuada.

En cuanto a los efectos secundarios de las pastillas investigadas, el Sernac explicó que varían según el fármaco y la persona, y pueden ir desde síntomas leves como irritabilidad hasta riesgos mayores a largo plazo, lo que evidencia la importancia de contar con prescripción y seguimiento médico especializado.

Recomendaciones del SERNAC por venta irregular de pastillas para bajar de peso