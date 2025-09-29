Medicamento chileno para adelgazar: sus características y diferencias con el Ozempic

El medicamento chileno para adelgazar ya está patentado en varios países, entre ellos Estados Unidos, México, Australia y Japón.

En etapa preclínica y a la espera de que cumpla los requisitos para pasar a la fase de ensayos clínicos con humanos, se encuentra el medicamento chileno para el tratamiento de la obesidad que presenta diferencias con el Ozempic y que es desarrollado por Thani Biotechnologies, un emprendimiento desarrollado bajo la supervisión de la Universidad Católica.

A la fecha, el fármaco ya fue probado con éxito en animales y está patentado en varios países, entre ellos Estados Unidos, México, Australia y Japón, mientras se está a la espera de presentarlo ante la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA).

De acuerdo con lo informado por el médico Carlos Fardella, líder de Thani Biotechnologies, se trata de un producto que permite disminuir la obesidad sin afectar la masa muscular, reduce los niveles de glicemia y rebaja hasta en un 20% el peso corporal.

Según el especialista, también consigue aminorar en un 40% la grasa visceral y en un 34% la grasa subcutánea.

“Es una primicia, realmente, porque no existe un fármaco como este”, destacó Carlos Fardella, en la entrevista que le concedió a T13.

En qué se diferencia el medicamento chileno del Ozempic

Fardella explicó que, si bien ambos se emplean para combatir la obesidad, el medicamento chileno presenta diferencias con el medicamento Ozempic, que es consumido a nivel mundial también para tratar la diabetes.

Al especificar las características del Ozempic, el médico puntualizó que “lo que hace es disminuir el apetito, ya sea para disminuir el vaciamiento gástrico o actuar a nivel del hipotálamo en el centro del hambre”.

“El problema que tiene es que, además de presentar pérdida de masa muscular, tiene muchos efectos gastrointestinales“, detalló a continuación.

En cambio, el fármaco chileno “tiene la facultad de hacer perder peso sin perder masa muscular, lo que lo convierte en una gran oportunidad como alternativa de tratamiento actual“, precisó Carlos Fardella.