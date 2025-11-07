VIDEO – Paulina Urrutia lanza campaña sobre salud mental: revisa en qué consiste Cuidando al Cuidador

La iniciativa visibiliza el desgaste físico y emocional de quienes acompañan a un ser querido enfermo.

La actriz y ex ministra de Cultura, Paulina Urrutia protagonizó una emotiva campaña de la Corporación Nacional del Cáncer (Conac), enfocada en reconocer y apoyar a quienes cuidan a personas con enfermedades graves o terminales.

En el marco de su aniversario número 50, la organización lanzó Academia Conac, una plataforma de capacitación gratuita que busca ofrecer educación accesible y de calidad a cuidadores, estudiantes y profesionales de la salud en todo el país.

El primer curso, titulado Cuidando al Cuidador, nace como respuesta a la necesidad de mejorar la calidad de vida de pacientes y cuidadores, promoviendo además una red de acompañamiento más humana y empática.

“En nuestra Academia sabemos que cuidar al cuidador es tan importante como cuidar al paciente”, destacó Catalina Agosin, directora de la Corporación Nacional del Cáncer.

“Hemos creado este curso como una respuesta concreta a una necesidad urgente y transversal, que incluye enseñarles cómo brindar una atención humanizada a un paciente, así como entregarles herramientas de autocuidado para su bienestar integral ”, detalló.

En el spot de lanzamiento, Paulina Urrutia entrega un mensaje profundo y sensible, visibilizando el desgaste físico y emocional de quienes acompañan a un ser querido enfermo, muchas veces sin apoyo ni preparación.

El curso Cuidando al Cuidador es una herramienta práctica, gratuita y 100% online, armada como una guía integral (biopsicosocial y espiritual) de cuidados paliativos para cuidadores de enfermos con patología avanzadas o terminales.

Su duración es de dos horas efectivas, el curso es asincrónico, utiliza herramientas interactivas, promueve el estudio autónomo y la reflexión práctica junto a especialistas, además de contar con material descargable complementario.