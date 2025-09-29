Paulina Urrutia vuelve a Canal 13 de la mano de sus teleseries verticales

Paulina Urrutia retorna para protagonizar una de las mininovelas que la señal privada emitirá en sus plataformas digitales y redes sociales.

Paulina Urrutia volverá a ser parte de las producciones de Canal 13, tras 20 años alejada de la estación privada, como protagonista de sus anunciadas teleseries verticales.

La actriz y ex ministra de Culturas protagonizó una serie de icónicas teleseries en el ex canal del angelito, como Champaña, El amor está de moda, Sabor a ti y Fuera de Control, donde encarnó a Sarita Mellafe.

Su último paso por Canal 13 se concretó en 2005 ,cuando fue parte de Gatas y Tuercas.

Ahora en 2025, Paulina Urrutia retorna para protagonizar una de las mininovelas que la señal privada emitirá en sus plataformas digitales y redes sociales.

“Yo estoy feliz y agradecida. Trabajé en Canal 13 durante tantos años, más de 10 años, y tengo mucha emoción de volver, tanta gente que conozco y con la que me reencuentro, así que estar aquí grabando es emocionante”, indicó la artista.

Urrutia, quien será parte de El obrero que me enamoró, agregó que “solamente tengo agradecimiento y felicidad por hacer algo que me encanta, que es trabajar en teleseries y en este formato absolutamente novedoso. Es algo que me entusiasma mucho y es muy rico y reconfortante también porque yo he tenido una historia de vida que ha estado bastante complicada este último tiempo, así que tener oportunidades de trabajo se agradece. Trabajar te sube el ánimo, te estimula la sensación de decir: Qué bonito que se reconozca el trabajo que se ha hecho. Hacer esto es un regalo dentro de la situación en la que me encuentro”.

Paulina Urrutia también tuvo palabras para el cáncer que se le diagnosticó en 2024, y del cual está en pleno proceso de tratamiento, apuntando que “estoy en una fase de espera para ver si los ciclos de quimioterapia que estoy teniendo dan buenos resultados o no”.

Consultada sobre su salto a este nuevo tipo de producciones, la actriz recalcó que “esto es una gran oportunidad de trabajo y de hacer lo que nos gusta, porque a mí me encanta el género de las teleseries, siempre las he disfrutado mucho… y es una contribución desde el oficio, porque una es conocida desde ahí. En ese sentido, es muy bonito porque uno contribuye con el trabajo que uno sabe hacer, que es actuar, pero también con su imagen, que forma parte de este formato”.