Elecciones Presidenciales 2025: averigua cómo estará el tiempo en tu región el domingo

La mayoría del país presentará buen tiempo este domingo 16 de noviembre, cuando los chilenos y extranjeros habilitados para votar concurran a sufragar en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, para esa jornada solo se esperan posibles precipitaciones en las regiones más australes del país, en tanto que en la zona central habrá lugares en los que la máxima rondará los 30 grados.

Según indica su página web, en la Región de Arica y Parinacota se espera una mañana con nubes y una tarde despejada, con una temperatura máxima posible de 22 grados, condiciones que se repetirán en la Región de Tarapacá, donde los termómetros subirán hasta los 21 grados en Iquique.

En la Región de Antofagasta se vivirá una mañana nublada y una tarde con nubosidad parcial en la costa, donde la máxima alcanzará los 20 grados.

La Región de Atacama, en tanto, tendrá una mañana cubierta y una tarde despejada en la ciudad de Copiapó, en la que el termómetro marcará 24 grados.

Respecto de la Región de Coquimbo, se espera una mañana con cielos parcialmente cubiertos y una tarde despejada, la que tendrá una máxima de 20 grados en las ciudades de Coquimbo y La Serena.

En cuanto a la Región de Valparaíso, tendrá una mañana con nubosidad parcial y una tarde con cielos cubiertos y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 21 grados.

La jornada del domingo la Región Metropolitana mantendrá en la mañana y en la tarde nubosidad parcial, con una máxima esperada de 30 grados.

La Región de O’Higgins tendrá las mismas condiciones meteorológicas, y se estima que los termómetros alcanzarán los 27 grados.

El tiempo en la zona centro sur y austral el día de las elecciones

Por su parte, la Región del Maule presentará cielos despejados durante toda la jornada, con una temperatura máxima que llegará a los 29 grados.

Respecto de la Región del Ñuble, Meteorología adelantó que tendrá una mañana con cielos parcialmente cubiertos y una tarde nublada y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. La máxima esperada rondará los 25 grados.

La Región del Biobío presentará las mismas condiciones, aunque la temperatura máxima proyectada para el domingo es de 20 grados.

En la Región de la Araucanía se presentarán cielos parcialmente cubiertos todo el día, y se prevé que los termómetros subirán solo hasta los 18 grados.

Sobre la Región de Los Ríos, el pronóstico es que durante toda la jornada se presente nubosidad parcial, con una máxima de 18 grados.

En cuanto a la Región de Los Lagos, tendrá cielos nublados todo el domingo y la temperatura máxima llegará a los 15 grados.

La Región de Aysén tendrá una mañana nublada y se esperan precipitaciones durante la tarde, con una máxima de 12 grados.

En la Región de Magallanes la mañana estará lluviosa, pero en la tarde solo se mantendrá con nubes, esperándose una temperatura máxima de 13 grados.