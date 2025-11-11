Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025: estas son las multas por no votar

Según cifras del Servel son 15.791.056 electores y electoras habilitados para sufragar en la jornada eleccionaria..

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, por lo que surge la inquietud sobre cuáles serán las multas y las excusas válidas por no presentarse a votar.

Según cifras del Servicio Electoral (Servel), son 15.791.056 electores y electoras habilitados para sufragar en la jornada eleccionaria.

Además, el padrón electoral contempla a 160.856 chilenos y chilenas que podrán votar desde el extranjero, mientras que los extranjeros habilitados para ejercer su voto suman 886.190 personas.

Elecciones 2025: estas son las multas por no votar

Los ciudadanos chilenos que no asistan a votar en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 deberán pagar una multa que va entre 0,5 y 1,5 UTM. Esta sanción no se aplicará a los extranjeros que tengan derecho a votar.

Además, tampoco deberán pagar la multa aquellos ciudadanos que:

Estén enfermos, fuera del país o a más de 200 kilómetros de su lugar de votación el día de la elección.

Cumplan funciones establecidas por la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Tengan otro impedimento grave que pueda ser acreditado ante un juez de policía local.

Posean una discapacidad y cuenten con la certificación correspondiente.

En cuanto a los extranjeros, la reforma constitucional aumentó los requisitos para poder votar, ya que se exigirá haber residido 10 años con residencia definitiva en el país, en lugar de los cinco años de residencia temporal que se requerían antes. No obstante, esta norma no aplicará en las elecciones de 2025, sino que entrará en vigor a partir de 2026 y afectará el siguiente ciclo electoral.