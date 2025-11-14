Metro de Santiago lanza tarjeta Bip! en honor a Batman: en estas estaciones la puedes adquirir

Este viernes 14 de noviembre, el Metro de Santiago lanzó una edición especial de la tarjeta Bip! en honor a la realización de Batman Run 2025.
Este evento deportivo, que consiste en una corrida nocturna, se llevará a cabo el próximo sábado 22 de noviembre en Santiago, luego de sus exitosas jornadas en diferentes ciudades del mundo.
¿Cómo y en qué estaciones de Metro de Santiago se puede comprar la tarjeta Bip! de Batman?
En este contexto, el Metro de Santiago a través de sus redes sociales informó en qué estaciones se podrá adquirir la tarjeta Bip! en honor a Batman:
- Línea 1: República, Baquedano y Pedro de Valdivia
- Línea 2: Cal y Canto y Lo Ovalle
- Línea 4: Las Mercedes, Francisco Bilbao y Tobalaba
- Línea 5: Pudahuel y Quinta Normal
La edición especial de la tarjeta ya se puede adquirir y estará disponible hasta agotar stock.
Respecto a la Batman Run 2025, se trata de un “evento deportivo único que rendirá homenaje al Caballero de la Noche”.
Dicha corrida nocturna contará con “actividades temáticas, sorpresas, ambientación gótica y premios especiales, la jornada invitará a grandes y pequeños a ponerse la capa y ser parte de una experiencia inolvidable, llena de música, luces, color y deporte”, de acuerdo a lo que adelantó la organización del evento, que tendrá su inicio y meta en el Parque Ciudad Empresarial.
Para participar en la corrida, puedes comprar las entradas por medio de la plataforma de Ticketmaster, cuyos precios dependen de la distancia: 2 km, 5 km y 10 km.