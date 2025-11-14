Metro de Santiago lanza tarjeta Bip! en honor a Batman: en estas estaciones la puedes adquirir

Revisa cómo y dónde comprar la nueva edición especial de la tarjeta Bip! del Metro de Santiago.

Este viernes 14 de noviembre, el Metro de Santiago lanzó una edición especial de la tarjeta Bip! en honor a la realización de Batman Run 2025.

Este evento deportivo, que consiste en una corrida nocturna, se llevará a cabo el próximo sábado 22 de noviembre en Santiago, luego de sus exitosas jornadas en diferentes ciudades del mundo.

¿Cómo y en qué estaciones de Metro de Santiago se puede comprar la tarjeta Bip! de Batman?

En este contexto, el Metro de Santiago a través de sus redes sociales informó en qué estaciones se podrá adquirir la tarjeta Bip! en honor a Batman:

Línea 1: República, Baquedano y Pedro de Valdivia

Línea 2: Cal y Canto y Lo Ovalle

Línea 4: Las Mercedes, Francisco Bilbao y Tobalaba

Línea 5: Pudahuel y Quinta Normal

La edición especial de la tarjeta ya se puede adquirir y estará disponible hasta agotar stock.

Respecto a la Batman Run 2025, se trata de un “evento deportivo único que rendirá homenaje al Caballero de la Noche”.

Dicha corrida nocturna contará con “actividades temáticas, sorpresas, ambientación gótica y premios especiales, la jornada invitará a grandes y pequeños a ponerse la capa y ser parte de una experiencia inolvidable, llena de música, luces, color y deporte”, de acuerdo a lo que adelantó la organización del evento, que tendrá su inicio y meta en el Parque Ciudad Empresarial.

Para participar en la corrida, puedes comprar las entradas por medio de la plataforma de Ticketmaster, cuyos precios dependen de la distancia: 2 km, 5 km y 10 km.