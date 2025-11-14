Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Buen Dato

Metro de Santiago lanza tarjeta Bip! en honor a Batman: en estas estaciones la puedes adquirir

Revisa cómo y dónde comprar la nueva edición especial de la tarjeta Bip! del Metro de Santiago.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este viernes 14 de noviembre, el Metro de Santiago lanzó una edición especial de la tarjeta Bip! en honor a la realización de Batman Run 2025.

Este evento deportivo, que consiste en una corrida nocturna, se llevará a cabo el próximo sábado 22 de noviembre en Santiago, luego de sus exitosas jornadas en diferentes ciudades del mundo.

¿Cómo y en qué estaciones de Metro de Santiago se puede comprar la tarjeta Bip! de Batman?

En este contexto, el Metro de Santiago a través de sus redes sociales informó en qué estaciones se podrá adquirir la tarjeta Bip! en honor a Batman:

  • Línea 1: República, Baquedano y Pedro de Valdivia
  • Línea 2: Cal y Canto y Lo Ovalle
  • Línea 4: Las Mercedes, Francisco Bilbao y Tobalaba
  • Línea 5: Pudahuel y Quinta Normal

La edición especial de la tarjeta ya se puede adquirir y estará disponible hasta agotar stock.

Respecto a la Batman Run 2025, se trata de un “evento deportivo único que rendirá homenaje al Caballero de la Noche”.

Dicha corrida nocturna contará con “actividades temáticas, sorpresas, ambientación gótica y premios especiales, la jornada invitará a grandes y pequeños a ponerse la capa y ser parte de una experiencia inolvidable, llena de música, luces, color y deporte”, de acuerdo a lo que adelantó la organización del evento, que tendrá su inicio y meta en el Parque Ciudad Empresarial.

Para participar en la corrida, puedes comprar las entradas por medio de la plataforma de Ticketmaster, cuyos precios dependen de la distancia: 2 km, 5 km y 10 km.

Notas relacionadas

Jara y el octubrismo
Opinión

Jara y el octubrismo

Todos los que nos identificamos con el centro político, los que nos sentimos orgullosos de lo conseguido por Chile en los “30 años”, los que creemos en los acuerdos, en la tolerancia, tenemos una responsabilidad este domingo. No podemos dejar que vuelva el octubrismo, que, como vimos, está esperando disfrazado y agazapado.

Foto del Columnista Juan José Santa Cruz Juan José Santa Cruz