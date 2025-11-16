Cómo participar en la subasta electrónica que ofrece autos desde $800 mil

Entre los productos disponibles, con valores que van desde $3.490 hasta $3.836.000, destacan automóviles, motos, artículos religiosos e instrumentos musicales.

El Servicio Nacional de Aduanas anunció su sexta subasta electrónica, dirigida tanto a emprendedores como al público general, donde se ofrecerán 302 lotes provenientes de las Aduanas de Iquique, Arica y Tocopilla.

Entre los productos disponibles, con valores que van desde $3.490 hasta $3.836.000, destacan automóviles, motos, artículos religiosos e instrumentos musicales.



Uno de los lotes más llamativos es el n.º 61, que incluye una moto Suzuki 2007, modelo GSX-R600 (599 cc), con una oferta inicial de $599.000, almacenada en el Terminal Puerto de Arica.

Para quienes buscan vehículos deportivos, aparece el lote 218, con un Nissan Fairlady 2003 desde $767.000, ubicado en la Aduana de Tocopilla. En ese mismo recinto también se encuentra un BMW Z4 2004, igualmente con un valor base de $767.000.

En el ámbito musical, se ofrecen guitarras eléctricas Ibanez RG350DXZ (lote 32) por $288.000, y un set de platillos Zildjian (lote 312) con un precio inicial de $192.000, ambos en Sitrans Almacenes Extraportuarios. En Arica, también destacan teclados Novation Impulse 61 nuevos por $180.000.

Otro artículo relevante es el lote 284, que contiene una caja de madera con un juego de vajilla rusa de 12 piezas de esmalte Cloisonné en plata 925, de la marca Russkiye Samotsvety, valorizado en $1.918.000.

Cómo participar en la subasta electrónica

La subasta se realizará los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de noviembre. Para participar, es necesario inscribirse con Clave Única en la plataforma correspondiente y pagar una garantía del 20% del valor mínimo de cada lote que se desee ofertar.

Asimismo, los interesados pueden revisar el detalle completo de los 302 lotes disponibles y las condiciones de participación antes de ofertar.