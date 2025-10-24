Desde maletas hasta autos y caballos: así será el esperado remate online de Tía Rica

La subasta también contará con la participación de 40 caballos pertenecientes al Ejército y vehículos dados de baja por distintas instituciones públicas.

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como Tía Rica, anunció uno de sus remates más esperados del año, que incluirá más de 600 maletas extraviadas en el Aeropuerto de Santiago.

De acuerdo con lo informado por la institución, en esta oportunidad sólo podrán participar del quienes realicen la inscripción previa dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, es importante recordar que desde 2022 las subastas de la Tía Rica se llevan a cabo exclusivamente en formato online, con el objetivo de facilitar la participación del público y garantizar procesos más transparentes.

Desde maletas perdidas hasta autos y caballos: así será el esperado remate online de Tía Rica

De acuerdo a la Dicrep, el remate que originalmente se realizaría el día 29 de octubre, finalmente se llevará a cabo el día 17 de diciembre.

Para conocer toda la información sobre cada remate, incluyendo las fechas y los pasos para inscribirse, solo debes ingresar al sitio web de la Tía Rica en ESTE LINK y seleccionar el remate que te interese.

Además, durante los meses de noviembre y diciembre, la Dicrep seguirá realizando subastas, que incluirán vehículos, embarcaciones e inmuebles en distintas zonas del país.