La plataforma incluye un Buscador de Convocatorias y un Mapa de Fomento, que permitirán realizar búsquedas personalizadas según las características de cada pyme o cooperativa.

Con el objetivo de fomentar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, así como de las cooperativas, el Ministerio de Economía lanzó la nueva plataforma Chile Emprende. Esta herramienta brinda a los emprendedores acceso a toda la información sobre programas públicos de apoyo, subsidios, concursos y beneficios disponibles.

El sitio centraliza los datos relevantes y ofrece una navegación rápida y sencilla, disminuyendo el tiempo que se necesita para encontrar la información.

La plataforma incluye un Buscador de Convocatorias y un Mapa de Fomento, que permitirán realizar búsquedas personalizadas según las características de cada pyme o cooperativa. Además, el Portal de Datos ofrecerá información estadística y territorial sobre las empresas.

La subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, señaló que antes la información sobre los programas estaba dispersa y resultaba difícil de acceder. “Ahora, con el Buscador de Convocatorias, toda la información está disponible en un solo lugar y con un enfoque especial en Mipymes y cooperativas”, explicó.

Chile Emprende: conoce los subsidios y fondos a los que tu pyme puede acceder

En el país, las Mipymes constituyen el 98,6% del total de empresas, de las cuales un 75% son microempresas y un 21% pequeñas empresas, según el Servicio de Impuestos Internos (SII).

En cuanto a los sectores de actividad, la mayoría se dedica al comercio al por mayor y al por menor, así como a la reparación de vehículos y motocicletas.

Por su parte, existen 2.100 cooperativas registradas en la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES) del Ministerio de Economía, que reúnen a más de dos millones de socios.

Para acceder al portal de Chile Emprende debes ingresar directamente a ESTE LINK.