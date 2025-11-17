Cuarta postulación al Subsidio Eléctrico: cuáles son los montos y el plazo de la convocatoria

Los resultados se darán a conocer en febrero de 2026, y el beneficio tendrá vigencia durante todo el primer semestre del año, incluyendo un pago retroactivo correspondiente a enero.

El Ministerio de Energía anunció las fechas para la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico, un beneficio destinado a apoyar a los hogares más vulnerables del país frente al aumento de las cuentas de electricidad.

Este subsidio consiste en un descuento directo en la boleta de luz que se aplica mensualmente a quienes sean seleccionados, ayudando a reducir significativamente el gasto energético de las familias de menores ingresos.

El beneficio está dirigido principalmente a hogares que se encuentran dentro del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), siempre que sus cuentas estén al día. También pueden acceder los hogares con personas registradas en el Registro Nacional de Electrodependientes, sin importar su nivel de vulnerabilidad.

Cuándo realizar la cuarta postulación al Subsidio Eléctrico cómo postular

La cuarta convocatoria comenzará el martes 25 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 5 de diciembre. La postulación se puede realizar a través del sitio web oficial del subsidio EN ESTE LINK, en la plataforma Ventanilla Única Social o en sucursales de ChileAtiende, lo que resulta útil para quienes no cuentan con Clave Única.

Los resultados se darán a conocer en febrero de 2026, y el beneficio tendrá vigencia durante todo el primer semestre del año, incluyendo un pago retroactivo correspondiente a enero.

En cuanto al monto del Subsidio Eléctrico, de acuerdo al ministerio de Energía, este se calculará según el tamaño del hogar:

Los hogares de una persona recibirán $30.270, lo

Los de dos o tres integrantes $39.348

Los de cuatro o más personas $54.486.

Este monto se dividirá en seis cuotas mensuales, que se aplicarán automáticamente entre febrero y junio, incluyendo el pago retroactivo de enero.

Las familias que ya recibieron el subsidio en convocatorias anteriores también podrán postular nuevamente para actualizar información, como el número de cliente, un cambio de domicilio o de empresa distribuidora.