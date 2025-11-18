La actividad, que es completamente gratuita, comenzará a las 12:00 horas, desde Providencia.

Este domingo 23 de noviembre se realizará el desfile 2025, uno de los eventos más esperados por los niños y niñas de Chile.

La actividad, que es completamente gratuita, comenzará a las 12:00 horas, desde avenida Providencia a la altura de Metro Salvador hasta el palacio de La Moneda en la Alameda.

En el marco de la celebración de los 125 años de Paris y bajo el lema Por un mundo mejor: La voz de la esperanza, el desfile navideño más grande de Sudamérica, volverá a reunir a las familias en un espectáculo de gran formato.

Paris Parade 2025: revisa el recorrido y cuáles serán los 13 globos gigantes que recorrerán Santiago

El evento contará con 13 globos gigantes inspirados en personajes como Harry Potter, Sonic, Hello Kitty, Kuromi, Ralf, Marshall, Bugs Bunny, El Chavo del 8, Bluey, Batman, Peppa Pig, Colorito y Las Chicas Súper Poderosas, además de una puesta en escena llena de música, baile y arte que invitará a imaginar un futuro más esperanzador.

Músicos, acróbatas y expresiones artísticas tanto tradicionales como urbanas se darán cita en esta instancia que combina juventud, experiencia y creatividad.

“Paris Parade es un momento para que las familias compartan y disfruten del paso de personajes queridos, acompañados de artistas de diversas disciplinas. Como cada año, el Viejito Pascuero llegará en su trineo para unirse a esta fiesta y recordarnos que la esperanza se construye entre todos”, indicó Fernanda Kluever, Gerenta de Clientes y Sostenibilidad de Paris.

La música estará nuevamente en manos de Cuti Aste, junto al Coro Gospel Chile, quienes interpretarán una emotiva pieza inspirada en el relato del desfile para el cierre de la jornada.