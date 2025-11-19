MAPAS – Las seis comunas de la RM tendrán cortes de agua potable por 12 horas

La interrupción del servicio se realizará en distintos horarios dependiendo del sector, por lo que se recomienda a los vecinos prepararse con anticipación y tomar las medidas necesarias.

Este miércoles 19 de noviembre, varias comunas de la Región Metropolitana (RM) enfrentarán cortes de agua potable que podría extenderse hasta 12 horas.

La interrupción del suministro afectará principalmente a sectores específicos de seis comunas, según informó Aguas Andinas, con el objetivo de realizar trabajos de mantención y mejora en la red de agua.

Debido a lo anterior, la compañía recomendó a los vecinos tomar precauciones, almacenar agua suficiente para el consumo y las necesidades básicas durante el período en que no habrá servicio.

La compañía detalló que las comunas afectadas son Renca, Conchalí, Macul, La Florida, Peñaflor y Melipilla.

Asimismo, la interrupción del servicio se realizará en distintos horarios dependiendo del sector, por lo que se recomienda a los vecinos prepararse con anticipación y tomar las medidas necesarias.

Las seis comunas de la RM tendrán cortes de agua potable por 12 horas

Renca

Desde el 19 de noviembre de 2025 a las 15:00 horas.

Hasta el 20 de noviembre de 2025 a las 03:00 horas.

Descripción: renovación de redes.

Conchalí

Desde el 19 de noviembre de 2025 a las 15:00 horas.

Hasta el 20 de noviembre de 2025 a las 03:00 horas.

Descripción: conexión de redes.

Macul

Desde el 19 de noviembre de 2025 a las 15:00 horas.

Hasta el 20 de noviembre de 2025 a las 03:00 horas.

Descripción: cambio de válvula.

La Florida

Desde el 19 de noviembre de 2025 a las 15:00 horas.

Hasta el 20 de noviembre de 2025 a las 03:00 horas.

Descripción: renovación de redes.

Peñaflor

Desde el 19 de noviembre de 2025 a las 15:00 horas.

Hasta el 19 de noviembre de 2025 a las 21:00 horas.

Descripción: cambio de válvula.

Melipilla